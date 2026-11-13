فضل شاكر يكشف إصابته بمرض السكري خلال حفله في الدوحة

خبرني - توقف الفنان فضل شاكر عن الغناء للحظات خلال حفله بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما شعر بانخفاض مستوى السكر، قبل أن يستأنف فقرته.

وشهد الحفل، الذي أُقيم مساء الخميس على مسرح كتارا، موقفًا مفاجئًا عندما اضطر فضل شاكر إلى التوقف عن الغناء لبعض الوقت، موضحًا للجمهور أنه يعاني انخفاضًا في مستوى السكر بعد تناوله تمرة.

وقال فضل شاكر مخاطبًا الحاضرين: «عم ينزل معي السكر بسبب أني كلت تمرة بس، معلشي أعذروني»، وسط تفاعل الجمهور الذي قابله بالتصفيق والتشجيع، قبل أن تتحسن حالته ويعود لاستكمال وصلته الغنائية.

وجمع الحفل بين فضل شاكر ونجله محمد شاكر، وشهد أجواء احتفالية تخللتها كلمات شكر وامتنان وجّهها الاثنان إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تقديرًا لدعمه ومواقفه تجاههما.

واستهل محمد شاكر كلمته بالترحيب بالحضور، قبل أن يعبر عن امتنانه لأمير قطر، قائلًا: «واسمحولي من هذا المسرح أتوجّه بالشكر لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني يلي رجّع الفرحة بقلوبنا، وأهلًا بالجميع وإن شاء الله نقدر نسعدكم الليلة».

من جانبه، حرص فضل شاكر على توجيه رسالة شكر إلى أمير قطر، عبّر خلالها عن تقديره لما قدمه له، قائلًا: «اسمحولي وجّه كلمة شكر لسمو الأمير تميم، يلي لولاه ما عرفت طعم الحرية. شكرًا سمو الأمير، شكرًا لأهل الدوحة».

كما خصّ فضل شاكر جمهوره العربي برسالة امتنان، مشيدًا بمساندته المستمرة له خلال السنوات الماضية، مؤكدًا تقديره لكل من ظل إلى جانبه، بقوله: «وبدي أشكر الجمهور العربي يلي ما تركني ولا لحظة».