إطلاق مشروع لتأهيل 150 شابا وشابة في مجالي التوحد وتحليل السلوك التطبيقي

خبرني - نظّمت جمعية أمينا للتعليم والتدريب المهني، اليوم الخميس، في مدينة العقبة، حفل تخريج رائدات أعمال مؤهلات مهنياً ومعتمدات لدى وزارة العمل وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كفنيّات توحد في علم تحليل السلوك التطبيقي، وتسليمهن وحدات الخدمات المتنقلة، بالتزامن مع إطلاق مشروع جديد ممول من وزارة العمل، من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، بهدف تعزيز فرص التدريب والتشغيل وريادة الأعمال في محافظات الجنوب.

ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة العمل الرامية إلى تطوير منظومة التدريب المهني والتقني، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، وتوفير مسارات جديدة للتشغيل والعمل الحر، بما ينسجم مع أولويات التحديث الاقتصادي وتوسيع المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء في مختلف محافظات المملكة.

ويستهدف المشروع الجديد تدريب وتأهيل 150 شاباً وشابة في محافظة العقبة ومناطق الجنوب، من خلال تأهيل 50 مشاركاً ضمن برنامج تطوير فنيّي التوحّد (ATDP)، و100 مشارك ضمن برنامج متخصص في تحليل السلوك التطبيقي (ABA) لمدة 40 ساعة، بما يسهم في إدخال مهارات مهنية متخصصة وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل.

صندوق الدعم: من تمويل التدريب إلى خلق فرص العمل

ويبرز المشروع الدور المحوري لصندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، بوصفه إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية لوزارة العمل في دعم البرامج المرتبطة بالتشغيل والإنتاج، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التدريب والقطاع الخاص.

ويكتسب المشروع أهمية خاصة لكونه يستهدف جنوب المملكة، ويتيح أمام الشابات والخريجين فرصاً لاكتساب مهارات مهنية متخصصة واعتمادية في مجال التوحد وعلم تحليل السلوك التطبيقي ، والانتقال من البحث عن وظيفة إلى امتلاك مؤهل مهني يمكن البناء عليه في العمل والإنتاج وريادة الأعمال.

ويعكس هذا التوجه الدور التنموي للصندوق في توجيه التمويل نحو برامج ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، لا تقتصر على التدريب وحده، بل تسعى إلى بناء مسارات مستدامة للتمكين الاقتصادي.

كما أكد مساعد محافظ العقبة المتصرف سلطان حسان مندوب عطوفة محافظ العقبة

عن دور المحافظة في دعم البرامج التدريبية المهنية والتشغيلية بما يسهم في رفع قدرات وتمكين مهارات الشباب والشابات من مختلف مناطق العقبة وأطرافها

وعن اهمية التدريب المنتهي بالريادة وخلق فرص العمل للشباب وعن اهمية البرامج التي تقدم للأشخاص من ذوي التوحد والتحديات واهمية تمكين وترخيص العاملين معهم .

الاعتراف المهني ركيزة أساسية للتشغيل

وشهد الحفل تخريج دفعة من المشاركات في برنامج تطوير فنيّي التوحّد (ATDP)، الذي نفذته الجمعية في العقبة بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث جرى تأهيل 15 شابة ضمن برنامج متخصص يجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي