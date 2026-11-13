الصقور يحصد الدكتوراه و6 براءات اختراع و7 أبحاث و5 جوائز

خبرني - نال المهندس الأردني محمد الصقور درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة غرونوبل ألب (Université Grenoble Alpes) ومعهد CEA-Leti التابع لهيئة الطاقة الذرية والطاقة البديلة الفرنسية، بعد مناقشة أطروحته في 9 تشرين الثاني 2026، ليختم مسيرة بدأت من مقاعد مدارس الثقافة العسكرية في الأردن قبل عشر سنوات.

أنهى الصقور الثانوية العامة عام 2016 بتفوق، والتحق بالجامعة الأردنية لدراسة الهندسة الكهربائية.

ولم تقتصر سنواته الجامعية على الدراسة، ففي عام 2017 شارك في تأسيس جمعية "الحياة والأمل" الخيرية في عمّان، التي نظّمت دورات تدريبية لمساعدة الأسر على تأمين دخل إضافي، وحملات لتوزيع الطعام والملابس على الأسر المحتاجة.

وفي آذار 2018 قاد فريق "Flower" الذي حصد المركز الأول على مستوى الجامعة الأردنية في مسابقة Hult Prize، أكبر مسابقة طلابية لريادة الأعمال في العالم، ومثّل الجامعة في المسابقة في مدينة بوسطن الأمريكية بمشروع جهاز هجين لتوليد الطاقة من الشمس والرياح.

وفي صيف 2019 مثّل الصقور الجامعة الأردنية في برنامج دراسات الفضاء (SSP) في الجامعة الدولية للفضاء (ISU) في ستراسبورغ بفرنسا، وكان أصغر مشارك في تاريخ البرنامج، حيث عمل ضمن فريق مشروع أسراب الأقمار الصناعية الذكية بإشراف خبراء من وكالة ناسا، وقاد جزءًا من أعمال الفريق، من تطوير الحمولة إلى تحليل الطاقة وتجميع القمر الصناعي. ونُشرت نتائج المشروع في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية IAC 2020 ثم في Acta Astronautica، مجلة الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، عام 2022.

وقبل تخرّجه من مرحلة البكالوريوس, صمّم هوائيًا لهواتف الجيل الخامس وشبكات Wi-Fi 6، ونُشر البحث في مؤتمر IEEE MMS 2022. أما مشروع تخرّجه فكان نظامًا للصيانة التنبؤية ,حيث يتنبأ النظام بأعطال الأجهزة باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلّم الآلة في عام 2021.

في أيلول 2022 انتقل إلى فرنسا بمنحة تميّز من Labex MINOS لدراسة الماجستير في الدارات والأنظمة اللاسلكية المتكاملة في جامعة غرونوبل ألب، وتخرّج بمرتبة الشرف عام 2023 و خلال مشروع التخرج، الذي أنجزه في IMT Atlantique بمدينة بريست، صمّم وصنّع نظاما راداريا للتطبيقات العسكرية.

وفي عام 2023 بدأ الصقور الدكتوراه في CEA-Leti، أحد أبرز مراكز أبحاث أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة في أوروبا والعالم حيث تناولت أطروحته تقنية الربط الهجين المباشر (Direct Hybrid Bonding)، وهي تقنية تسمح بتركيب الشرائح الإلكترونية فوق بعضها لبناء دارات ثلاثية الأبعاد، حيث درس أثرها على الدارات العاملة بالموجات المليمترية.

وأثمرت مرحلة الدكتوراه عن:

6 براءات اختراع مسجّلة بصفته المخترع الرئيسي.

7 أوراق علمية في مؤتمرات ومجلات دولية، قُدّمت في اليابان وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة.

بالاضافة الى وضع إرشادات تصميم تعتمدها اليوم فرق التصميم في CEA-Leti.

وخلال الدكتوراه شارك في الإشراف على طلبة ماجستير في فرنسا،و اجاد اللغة الفرنسية بالاضافة إلى العربية والإنجليزية.

الجوائز التي حصدها خلال سنوات الماجستير والدكتوراه:

Best Student Paper Award, IEEE 3DIC 2024: جائزة أفضل ورقة طالب في المؤتمر الدولي لتكامل الأنظمة ثلاثية الأبعاد في سينداي، اليابان، عن بحثه حول أثر الربط الهجين على أداء الدارات في الموجات المليمترية.

Tom Brazil Fellowship Award, 2025: المركز الأول في زمالة توم برازيل ضمن أسبوع الميكروويف الأوروبي (EuMIC 2025)، أكبر حدث أوروبي في هذا المجال، في أوترخت، هولندا.

Winning Essay, 2025: مقال حول مسار مستدام لأنظمة الموجات المليمترية عبر الربط الهجين المباشر.

Outstanding Presentation Award, CEA-Leti PhD Days 2025: جائزة العرض المتميز من بين جميع عروض طلبة السنتين الثانية والثالثة.

Young Talent Presenter, Leti Innovation Days 2025: اختير ضمن مبادرة "المواهب الشابة" لعرض بحثه أمام قادة الصناعة والبحث العلمي.

Master's Excellence Scholarship, Labex MINOS, 2022: منحة التميّز لدراسة الماجستير في جامعة غرونوبل ألب.

