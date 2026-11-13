الأردن.. مختص مالي يوجّه إرشادات للوقاية من اختراق الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية

خبرني - دعا المختص المالي محمد عامر الصرايرة إلى توخي الحذر واتباع إجراءات وقائية لحماية حسابات الهواتف والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية من محاولات الاختراق، بما فيها المحاولات التي قد تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الصرايرة، أنه تلقى العديد من الاستفسارات عبر تطبيقي ماسنجر وواتساب بشأن اختراق الحسابات، مشيرا إلى أنه استفسر من عدد من الزملاء العاملين في دوائر تكنولوجيا المعلومات والأنظمة، للوقوف على أبرز الإجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال.

وأكد أهمية عدم استخدام كلمة مرور موحدة لجميع الحسابات والتطبيقات الموجودة على الهاتف، وضرورة تخصيص اسم مستخدم وكلمة مرور لكل حساب وتطبيق على حدة.

وشدد على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية وآمنة، تتضمن أحرفا كبيرة وصغيرة وأرقاما ورموزا، إلى جانب تجنب فتح أي روابط تصل عبر واتساب أو ماسنجر أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) من جهات غير معروفة.

كما دعا إلى الانتباه للرسائل النصية التي تطلب تحديث كلمات المرور أو البيانات الشخصية، وخاصة المتعلقة بإجراءات اعرف عميلك (KYC)، والتأكد من أن الرسالة صادرة بالفعل عن البنك الذي يتعامل معه الشخص، مشددا على أهمية مراجعة فروع البنوك وموظفيها عند الاشتباه بأي رسالة، قبل اتخاذ أي إجراء.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تعرضوا للاختراق، أوصى الصرايرة بمراجعة البنك فيما يخص الحسابات البنكية، والإفصاح عن الواقعة لوحدات الجرائم الإلكترونية ومتابعة الإجراءات معها.

واختتم الصرايرة منشوره بالشكر والتقدير، مؤكدا أهمية الحذر والتحقق من مصادر الرسائل والروابط، واتباع الإرشادات اللازمة للحد من مخاطر اختراق الحسابات والمحافظ الإلكترونية.