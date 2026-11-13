*
السبت: 14 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إطلاق فيلم (نسور الأردن.. معركة السموع)

  • 13 نوفمبر 2026
  • 14:07
إطلاق فيلم نسور الأردن معركة السموع

خبرني - تطلق القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية الإعلام العسكري، اليوم الجمعة، الفيلم الوثائقي "نسور الأردن.. معركة السموع"، الذي يوثق واحدة من المحطات المهمة في تاريخ سلاح الجو الملكي الأردني، مستنداً إلى رواية حقيقية وشهادات من الميدان، تسلط الضوء على أحداث المعركة وتفاصيلها.

ويستعرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 40 دقيقة، وقائع معركة السموع، التي شهدت أول معركة جوية بين سلاح الجو الملكي الأردني وقوات الاحتلال، موثقاً مجريات المعركة وما رافقها من أحداث ومواقف، إلى جانب البطولات والتضحيات التي قدمها الطيارون الأردنيون في أداء واجبهم الوطني.

ويعتمد الفيلم على شهادات ميدانية وروايات حقيقية تستعيد تفاصيل تلك المرحلة التاريخية، وتسلط الضوء على الدور الذي اضطلع به نسور الجو الأردنيون، وما أظهروه من شجاعة وإقدام في الدفاع عن الوطن.

ويُعرض الفيلم عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ما التهم التي يواجهها المتهمون في هجوم كنيسة حمود بالكرك قبل النطق بالحكم الأحد؟
ما التهم التي يواجهها المتهمون في هجوم كنيسة حمود بالكرك قبل النطق بالحكم الأحد؟
  • 2026-11-14 13:06
الملكية الأردنية: 3 طائرات كانت في الأجواء الأميركية عند تعليق الرحلات وأتمت رحلاتها بسلام
الملكية الأردنية: 3 طائرات كانت في الأجواء الأميركية عند تعليق الرحلات وأتمت ...
  • 2026-11-14 12:22
الاردن : قبلات هوائية تحبس شابا
الاردن : قبلات هوائية تحبس شابا
  • 2026-11-14 12:14
العقبة تستقبل باخرة سياحية على متنها 670 سائحا معظمهم من روسيا
العقبة تستقبل باخرة سياحية على متنها 670 سائحا معظمهم من روسيا
  • 2026-11-14 11:43
اتحاد العمال يطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 ديناراً
اتحاد العمال يطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 ديناراً
  • 2026-11-14 11:24
أهالي الغدير الأخضر بالمفرق يشكون نقص الخدمات
أهالي الغدير الأخضر بالمفرق يشكون نقص الخدمات
  • 2026-11-14 10:51