البدور: 1350 قسطرة إنقاذ حياة وتوفير مليون دينار

خبرني - قال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إن مستشفيات وزارة الصحة أجرت نحو 1350 حالة قسطرة قلبية عاجلة وطارئة (إنقاذ حياة) خلال الفترة المسائية (من 4:00 مساء لغاية 8:00 صباحا) وذلك من 1/2/2026 وحتى 1/11/2026، ضمن تطبيق البروتوكول المعتمد لعلاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة الذي تم إطلاقه مطلع شباط الماضي.

وأوضح البدور أن الوزارة، وفي إطار تطبيق البروتوكول، اعتمدت نهجاً علاجياً يقوم على إجراء القسطرة القلبية الطارئة مباشرة للحالات التي تستدعي ذلك وفي الفترات المسائية التي لم تكن تتوفر فيها القسطرات القلبية سابقا ، بدلاً من النهج الذي كان متبعاً والمتمثل بأعطاء المريض إبرة مميع للدم وبعدها بيوم او يومين يتم إجراء القسطرة، وذلك من خلال تعزيز جاهزية المستشفيات وتوفير الكوادر الفنية المناوبة لإجراء القسطرة على مدار الساعة.

ولفت إلى أن هذا التحول في آلية التعامل مع الجلطات القلبية الحادة أسهم في تسريع التدخل العلاجي ورفع فرص إنقاذ حياة المرضى والمحافظة على عضلة القلب والحد من المضاعفات الناجمة عن الجلطات القلبية وفي مقدمتها قصور وفشل عضلة القلب واضطرابات نظم القلب، بما يعزز فرص تعافي المرضى وعودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

وبين البدور أنه تم إجراء عمليات القسطرة في مستشفيات البشير وحمزة والزرقاء والحسين السلط الجديد والكرك والطفيلة والأميرة بسمة.

وأشار البدور إلى أن الوزارة عملت منذ إطلاق البروتوكول على تعزيز المستشفيات المجهزة لإجراء التداخلات العلاجية للقلب بالكوادر الفنية المناوبة لضمان التعامل مع حالات الجلطات القلبية الطارئة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلى جانب ربط باقي مستشفيات الوزارة بهذه المستشفيات وفق آلية عمل محددة تتيح تحويل الحالات بشكل مباشر لتلقي العلاج اللازم بأسرع وقت.

ولفت إلى أن تطبيق البروتوكول يحقق أثراً اقتصادياً مهماً من خلال تقليل الحاجة إلى استخدام الأدوية المميعة للدم ، وعلى رأسها عقار (Tenecteplase)، المعروف بإبرة الحياة، والذي تبلغ كلفة الجرعة الواحدة منه نحو 780 ديناراً، مما وفر ما يزيد عن مليون دينار خلال أول 9 أشهر من تطبيق البروتوكول، فضلاً عن الحد من النفقات العلاجية طويلة الأمد المرتبطة بمضاعفات الجلطات وقصور عضلة القلب.

وثمن البدور جهود الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات المشاركة، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة جهود هذه الكوادر والتزامها بتقديم الخدمة الطبية وفق البروتوكولات المعتمدة…

وأكد البدور أن بروتوكول علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة يمثل إحدى المبادرات التطويرية التي تنفذها وزارة الصحة ضمن نهج عمل حكومي يركز على تحسين جودة الخدمات الطبية وتطوير آليات تقديمها، انسجاماً مع توجيهات ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحديث البروتوكولات العلاجية وتبني أحدث الممارسات الطبية المعتمدة عالمياً بما يعزز كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة ويرفع فرص إنقاذ حياة المرضى، ويحد من المضاعفات ويحسن مخرجات الرعاية الصحية.