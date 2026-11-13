غزة تكرّم ألف حافظ وحافظة للقرآن الكريم رغم تداعيات الحرب

خبرني - كرّمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، الخميس، ألف حافظ وحافظة للقرآن الكريم، خلال حفل مركزي أقيم برعاية جمعية جزائرية، احتفاء بإتمامهم حفظ القرآن كاملا، وبمشاركة شعبية واسعة وحضور عائلات المكرمين.

وسبق الحفل مسير قرآني شارك فيه الحفظة من مختلف الفئات العمرية، حاملين المصاحف ومرددين التواشيح والأناشيد الدينية، في مشهد عكس تمسك الغزيين بمواصلة تعليم القرآن الكريم وحفظه رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

وتخللت الفعالية تلاوات قرآنية وكلمات أشادت بإصرار أهالي غزة على مواصلة مسيرة العلم وحفظ القرآن، رغم تداعيات الحرب والتحديات التي تواجه المؤسسات والمراكز التعليمية والدينية.

وأكد القائمون على الفعالية أن تخريج ألف حافظ وحافظة يعكس تمسك الأجيال الناشئة بهويتها وقيمها الدينية، مشيرين إلى استمرار الحلقات والمراكز القرآنية بفضل الدعم المجتمعي وجهود المحفظين والمشرفين.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير والدروع التكريمية على الحفظة والحافظات، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بين عائلاتهم والحاضرين.

ولاقت مشاهد المسير القرآني وحفل التكريم تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو وثقت مشاركة أعداد كبيرة من الحفظة في المسير والاحتفال، مشيدين بجهود المحفظين والمراكز القرآنية في مواصلة تعليم الأجيال الناشئة رغم الظروف المعيشية والتعليمية الصعبة التي خلفتها الحرب.