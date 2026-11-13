أمانة عمّان تباشر أعمال صيانة جسر المحطة باتجاه الزرقاء حتى مساء السبت

خبرني - أغلقت أمانة عمّان الكبرى، فجر الجمعة، جسر المحطة باتجاه الزرقاء، لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، على أن يستمر الإغلاق حتى الساعة الخامسة من مساء السبت.

وأعلنت الأمانة أعلنت مسبقا عن الإغلاق عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وصفحتها الرسمية على فيسبوك، لتنبيه المواطنين إلى أعمال الصيانة وضرورة أخذ الإغلاق بعين الاعتبار.

وأضافت أن الأمانة وضعت المعدات اللازمة والإشارات التحذيرية لمنع دخول المركبات إلى الجسر خلال فترة تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الفنية والهندسية لإدامة البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والجسور الرئيسية وتعزيز السلامة المرورية.

وأوضحت أن الأمانة تنفذ أعمال صيانة دورية وشاملة للجسور والطرق الرئيسية ضمن خطة فنية وهندسية تشمل ما قبل فصل الشتاء وخلاله وبعده، بهدف الحفاظ على سلامة الجسور وإطالة عمرها التشغيلي.

ولفتت إلى أن جسر المحطة باتجاه الزرقاء يقع في منطقة حيوية تشهد حركة مرور يومية، باعتباره أحد الطرق التي يستخدمها المواطنون في تنقلاتهم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ أعمال الصيانة والإجراءات الفنية والهندسية اللازمة للحفاظ على سلامته وإدامته.

وتواصل الأمانة تنفيذ أعمال المرحلة الخامسة من مشروع تطوير منطقة المحطة، والتي تتضمن هدم 6 عمارات ضمن مشروع توسعة شارع الجيش العلوي.

وتُنفذ أعمال الهدم بعد التوافق مع المالكين ومنحهم بدل تبرعات، وبالتنسيق مع لجنة أهالي المحطة، فيما تشمل الإجراءات إخلاء الأبنية المجاورة لمدة 4 أيام ضمانا للسلامة العامة.

ودعت أمانة عمّان الكبرى وإدارة السير المواطنين والسائقين إلى استخدام الطرق البديلة والابتعاد عن موقع الهدم، والالتزام بتعليمات السلامة العامة، لحين انتهاء أعمال الهدم وإزالة الأنقاض.