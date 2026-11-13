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الأمن السيبراني: نتابع تداعيات العطل العالمي لخدمات مايكروسوفت

  • 13 نوفمبر 2026
  • 13:19
الأمن السيبراني نتابع تداعيات العطل العالمي لخدمات مايكروسوفت

خبرني - قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، محمد الصمادي، الجمعة، إن المركز يتابع تداعيات العطل العالمي الذي طال عددا من خدمات شركة مايكروسوفت، مؤكدا ضرورة توفير بدائل تقنية وقنوات اتصال بديلة لضمان استمرارية العمل والخدمات في المؤسسات.

وأضاف الصمادي، في حديثه لـ"المملكة"، أن التقارير بشأن العطل بدأت تتوالى منذ مساء الخميس، وشملت عددا كبيرا من دول العالم، وأثرت على خدمات الشركة، ومنها خدمات البريد الإلكتروني السحابية "مايكروسوفت 365" وتطبيق الاتصال "تيمز".

وأوضح أن المعلومات الأولية الصادرة عن الشركة تشير إلى أن الخلل يعود إلى البنية التحتية، وأدى إلى تعطل عدد من الخوادم عن الاستجابة وزيادة الضغط عليها، مشيرا إلى ضرورة انتظار التحليل الفني والتقارير النهائية للشركة لتحديد أسباب الانقطاع والإجراءات التي ستتخذها لمنع تكراره.

وأعرب عن اعتقاده بأن مايكروسوفت ستفصح عن الأسباب الحقيقية للعطل، مبينا أن التحليلات الفنية ستتيح للمختصين والفنيين معرفة طبيعة الخلل وأسبابه.

وبشأن انعكاسات العطل على الأردن، قال الصمادي إن المملكة حالها حال الدول الأخرى التي تستخدم خدمات مايكروسوفت، إذ يتأثر مستخدمو هذه الخدمات بالانقطاع العالمي، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات أو قطاعات مختلفة.

ولفت إلى أن درجة التأثر قد تكون كاملة أو متذبذبة، تبعا للخوادم التي تعتمد عليها كل مؤسسة في تقديم خدماتها.

وأكد أهمية تعزيز المرونة الرقمية والجاهزية للتعامل مع الأعطال التقنية، من خلال تنويع المؤسسات الوطنية مصادر التكنولوجيا التي تستخدمها، وتوفير وسائل بديلة تضمن استمرار الخدمات والاتصال عند حدوث انقطاعات مفاجئة.

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