أمطار غزيرة وموجة برد تقترب من الأردن

خبرني - تترقب المملكة عودة الحالات الماطرة والمنخفضات الجوية الباردة خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل، بالتزامن مع توقعات بتأثر الأردن بموجة باردة حادة خلال الأسبوع الأخير من تشرين الثاني، بعد انحسار الموجة الباردة الحالية وارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع.

وبحسب التوقعات الجوية لمركز وسم، تنحسر الموجة الباردة الحادة تدريجيا عن المملكة، وترتفع درجات الحرارة لتعود الأجواء الخريفية الموسمية، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول زخات مطرية محدودة في أقصى شمال المملكة مع نهاية الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى تأثر الأردن بحالة ماطرة غزيرة تبدأ نهاية الأسبوع المقبل، يعقبها انخفاض حاد على درجات الحرارة خلال الأسبوع الأخير من الشهر، وسط ترقب لتطورات الحالة الجوية وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الحرارة يسبق عودة الأمطار

وتأتي هذه التوقعات بعد موجة باردة حادة أثرت على بلاد الشام، حيث شهدت مناطق واسعة انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة، قبل أن تبدأ بالارتفاع تدريجيا مع نهاية الأسبوع.

وفي الأردن، تعود الأجواء إلى طابعها الخريفي المعتاد، فيما تبقى فرص الأمطار محدودة خلال الأيام القريبة، على أن تتغير الصورة الجوية مع نهاية الأسبوع المقبل، وفق التوقعات الحالية.

أمطار غزيرة وموجة برد جديدة إقليميا

وعلى المستوى الاقليمي، تستمر فرص هطول الأمطار الغزيرة في مناطق من السعودية خلال الأيام المقبلة، وتشمل شمال منطقة الرياض والقصيم وأجزاء من حائل ومكة وجدة وعسير وجازان والطائف والباحة، قبل استقرار الطقس مؤقتا وارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل.

كما تشير التوقعات إلى متابعة حالة ماطرة قوية تتركز على غرب السعودية وسواحل البحر الأحمر بعد منتصف الشهر، بالتزامن مع ترقب موجة باردة حادة ومبكرة خلال الأسبوع الأخير من تشرين الثاني.

وفي بلاد الشام، تنحسر الموجة الباردة الحالية وترتفع درجات الحرارة نهاية الأسبوع، مع فرص لهطول زخات مطرية في مناطق من سوريا ولبنان، فيما تترقب المنطقة عودة الأمطار الغزيرة والمنخفضات الجوية الباردة خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل.

وتشمل التوقعات كذلك فلسطين، حيث ترتفع درجات الحرارة وتعود الأجواء الخريفية، مع فرص محدودة لزخات المطر في المناطق الساحلية نهاية الأسبوع، بينما يشهد العراق استقرارا في الطقس وارتفاعا على درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، قبل ترقب حالة ماطرة غزيرة بعد منتصف الشهر.

وتبقى هذه التوقعات قابلة للتحديث مع اقتراب موعد الحالات الجوية، على أن تصدر تفاصيل إضافية بشأن الأمطار والموجة الباردة المرتقبة خلال الفترة المقبلة.