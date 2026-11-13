وفاة مديرة مدرسة في جرش إثر حادث دهس وإصابة زوجها

خبرني - توفيت المربية منال النظامي، مديرة مدرسة الخنساء الثانوية الشاملة للبنات في محافظة جرش، إثر حادث دهس مؤسف وقع على طريق عمّان–جرش، فيما أُصيب زوجها في الحادث، ولا يزال يتلقى العلاج.

ونعت إدارة مدرسة الخنساء، ممثلة بهيئتيها الإدارية والتدريسية وطالباتها، المديرة الراحلة، معبّرة عن بالغ حزنها لوفاتها.

وقالت المدرسة، في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن الفقيدة تركت خلفها سيرة طيبة وأثراً لا يُنسى في نفوس زميلاتها وطالباتها.

وخيّم الحزن على الأسرة التربوية في محافظة جرش وذوي الفقيدة ومحبيها، وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة، ولزوجها بالشفاء العاجل.

