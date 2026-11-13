كيف تغيرت طريقة تعبير المراهقين عن مشاعرهم ولماذا يصعب على الأهل فهمها؟

خبرني - مع تزايد استخدام مصطلحات مثل "التلاعب النفسي" و"إثارة المشاعر السلبية" و"انتهاك الحدود الشخصية"، يجد بعض الآباء والأمهات صعوبة في فهم ما يُعرف بلغة العلاج النفسي التي يستخدمها أبناؤهم المراهقون.

وتقول كارلا هوسكينز إنها عندما تطلب من ابنيها، البالغين من العمر 15 و18 عاماً، الدراسة أو القيام بالأعمال المنزلية في منزلهما بمقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية، تواجه أحياناً رداً من قبيل: "أنت تثيرين مشاعري السلبية!".

وفي الولايات المتحدة، تقول شانون سالفاتورييلو إن ابنيها، البالغين من العمر 14 و17 عاماً، يستخدمان تعبيرات مشابهة، وهو ما يجعلها تشعر "بحيرة شديدة".

ويتحدث خبراء في الصحة النفسية من بريطانيا والولايات المتحدة إلى بي بي سي عن الأسباب التي تدفع الشباب إلى استخدام مصطلحات تُسمع عادة خلال جلسات العلاج النفسي في محادثاتهم اليومية، ويقدمون نصائح للآباء والأمهات لمساعدتهم على فهم أبنائهم المراهقين بصورة أفضل.

تقول كارلا، وهي أم لستة أبناء، إن ابنيها المراهقين يتهمانها أحياناً بممارسة "التلاعب النفسي"، خصوصاً عندما تسألهما عن أصدقائهما أو واجباتهما المدرسية.

وتقول الأم البالغة من العمر 39 عاماً: "أشعر أنني كلما حاولت مناقشتهما في أمر ما أو طلبت منهما شيئاً، أجد نفسي في مواجهة هذه اللغة الجديدة".

وتضيف: "بدلاً من أن يقولا ببساطة: أمي، أنا متوتر بسبب الامتحانات، أو لدي الكثير من الأمور التي تشغلني، يقولان إنني أثير مشاعرهما السلبية".

وتتابع: "لا يمكنك أبداً الوصول إلى حقيقة ما يجري".

وتقول كارلا إنها لم تسمع من قبل بمصطلحي "إثارة المشاعر السلبية" أو "التلاعب النفسي"، حتى بدأ ابناها باستخدامهما، وترجح أنهما تعلما هذه التعبيرات من وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتفق معها الطبيبة النفسية في نيويورك، سوزان غارفينكل كرويل، التي ترى أن وسائل التواصل الاجتماعي من بين العوامل التي ساهمت في انتشار مصطلحات العلاج النفسي في اللغة اليومية.

وتوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد من المصادر التي يلجأ إليها المراهقون في محاولاتهم لفهم أنفسهم والعالم من حولهم.

وتقول غارفينكل كرويل، في حديثها إلى برنامج "ساعة المرأة" على إذاعة بي بي سي راديو 4، إنها لاحظت تغيراً في الطريقة التي يتحدث بها الشباب عن مشكلاتهم، إذ انتقلوا من وصف مشاعرهم إلى استخدام مصطلحات لتصنيفها.

وتوضح: "كانوا يقولون مثلاً: لا أتفاهم جيداً مع أمي، أو أصبحت الدراسة صعبة للغاية وبدأت أشعر بالسوء تجاه نفسي، ثم فجأة باتوا يقولون: أعاني من مشكلات في التعلق بالآخرين، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والاكتئاب".

وتؤكد غارفينكل كرويل أنه لا ينبغي للآباء والأمهات التردد في استشارة مختص بالصحة النفسية إذا كان أبناؤهم يصفون أعراضاً مرتبطة بحالات مرضية، مثل اضطرابات القلق أو الاكتئاب.

وتتفهم غارفينكل كرويل شعور بعض الآباء والأمهات بأن استخدام أبنائهم المراهقين لمصطلحات العلاج النفسي يجعل الأمر "كما لو أنهم يتحدثون لغة جديدة"، لكنها تؤكد أهمية فهم الظروف التي تدفع المراهقين إلى استخدام هذه اللغة.

وتوضح أن كثيراً من الشباب، ولا سيما الفتيات، يشعرون في أحيان كثيرة بأن آباءهم والمجتمع عموماً لا يأخذونهم على محمل الجد.

وتقول: "الطريقة الوحيدة التي تجعلهم يشعرون بأن أصواتهم مسموعة هي اللجوء إلى هذه المصطلحات الطبية المتخصصة".

وكان رئيس مراجعة مستقلة بشأن الصحة النفسية للشباب قد قال لبي بي سي نيوز في سبتمبر/أيلول إن "كونك شاباً أصبح أكثر صعوبة" في الوقت الراهن.

وأوضح البروفيسور بيتر فوناغي أن الضغوط النفسية بين الشباب شهدت ارتفاعاً حقيقياً، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والوظيفي التي يواجهها جيلهم.

لكن المعالجة النفسية جوليا صامويل، المقيمة في لندن، تحذر من أن استخدام الشباب مصطلحات طبية، مثل "اضطراب القلق"، لوصف "مشاعر طبيعية كالضيق النفسي البسيط"، قد يؤدي إلى ترسيخ أنماط من السلوك والمشاعر تسهم في إصابتهم باضطراب نفسي.

وتوضح: "قد ينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بما يحاولون تجنبه"، مضيفة أن "نقص المعرفة والإفراط في استخدام هذه المصطلحات قد يلحقان الضرر بالشباب".

وتقول صامويل إن "الإنصات هو أهم وسيلة لتجاوز الفجوة" بالنسبة إلى الآباء والأمهات الذين يجدون صعوبة في فهم لغة العلاج النفسي التي يستخدمها أبناؤهم.

وتقترح استخدام "لغة عاطفية بسيطة ومألوفة" لإعادة التعبير عما يقوله المراهق، بما يساعد الآباء والأمهات على فهم مشاعره بصورة أفضل.

وتتفق معها غارفينكل كرويل، مشيرة إلى أن إحدى الطرق المفيدة للآباء والأمهات تتمثل في التفكير بالكلمات والمشاعر التي يمكن ربطها بالمصطلح النفسي الذي يستخدمه المراهق.

وتقول: "يمكنك أن تحاول قول شيء مثل: يبدو أن هذا الأمر يجعلك تشعر بوحدة شديدة، هل هذا جزء مما تمر به؟".

أما شانون، وهي أم لأربعة أبناء من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فتقول إن الأمر استغرق منها عدة سنوات لتدرك أن أسلوبها القائم على القول: "أنا أمك، وأطرح عليك سؤالاً، وعليك أن تجيبني"، لم يكن مجدياً في التعامل مع أبنائها المراهقين.

وتوضح أنها كانت تشعر بالإحباط عندما كانوا يعترضون على أسئلتها، مستخدمين أحياناً عبارات يتهمونها فيها بعدم احترام حدودهم الشخصية.

وتنصح صامويل الآباء والأمهات، بدلاً من توجيه الأسئلة إلى أبنائهم المراهقين بصورة مباشرة، بمحاولة الحديث عن تجارب شخصية مروا بها في مواقف مشابهة.

وتقول: "يمكنك التحدث عن موقف مررت به في المدرسة، أو عن أمر له صلة بما يمرون به، بحيث لا يشعرون بأنك توجه إليهم أصابع الاتهام".

وتقول شانون: "لاحظت أنني عندما أتراجع وأمنحهم بعض المساحة، يعودون إليّ لاحقاً ليقولوا مثلاً: أتعرفين ماذا حدث؟ حصلت على 95 في اختبار اللغة الإسبانية".

وتضيف: "لست مضطرة إلى سؤالهم عن الأمر نفسه ثلاثة أيام متتالية".

أما كارلا، فتعرب عن سعادتها بقدرتها على التحدث بصراحة مع أبنائها المراهقين، وتشعر بأنهم يستطيعون مناقشة مختلف الأمور معها، حتى وإن وجدت أحياناً صعوبة في فهم المصطلحات التي يستخدمونها.

وتقول: "نحن مقربون من بعضنا، وأعتقد أن هذا ما يجعلهم يشعرون أحياناً بأن بإمكانهم استخدام مصطلحات العلاج النفسي هذه معي، كما لو أنهم يتحدثون إلى صديق".