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وكالة الطاقة الذرية تحض إيران على السماح بدخول مفتشيها

  • 13 نوفمبر 2026
  • 11:54
وكالة الطاقة الذرية تحض إيران على السماح بدخول مفتشيها

خبرني - حضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على اتخاذ "خطوات تدريجية" للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران، معتبرة أن وصولهم إليها أمر "أساسي"،.

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة "يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية توجد الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران".

وتمنع إيران منذ تموز 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوما وانضمت إليها الولايات المتحدة.
 

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