ألعاب الفيديو الكلاسيكية تعود بتقنيات حديثة ونجاحات تجارية

خبرني - تعيد شركات ألعاب الفيديو إحياء عناوين كلاسيكية صنعت شهرة الصناعة خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، مستفيدة من تطور محركات الألعاب ومعالجات الرسومات لتقديم تجارب تجمع بين هوية الألعاب الأصلية والتقنيات الحديثة، في توجه تدفعه جاذبية الحنين إلى الماضي والفرص التجارية التي توفرها العلامات المعروفة.

وبعدما فرضت الإمكانات التقنية للأجهزة القديمة قيودا على تصميم الشخصيات والبيئات، باتت هذه الألعاب تعود برسومات ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلا، وإضاءة واقعية، وحركات أكثر سلاسة، في عمليات تطوير تتفاوت بين إعادة بناء اللعبة بالكامل وتحسين نسختها الأصلية.

محركات الألعاب تعيد بناء العوالم القديمة

يمثل تطور محركات الألعاب أحد أبرز العوامل التي مهدت لعودة العناوين الكلاسيكية، إذ توفر أدوات متقدمة لتصميم الشخصيات والبيئات وإدارة الإضاءة والمؤثرات، بما يسمح بإعادة تقديم ألعاب طورت أصلا لأجهزة محدودة الإمكانات.

وتبرز في هذا المجال تقنيات محرك "أنريل إنجن 5" (Unreal Engine 5)، ومنها "لومن" (Lumen) للإضاءة الديناميكية والانعكاسات، و"نانايت" (Nanite) لمعالجة المجسمات الهندسية عالية التفاصيل، ما يتيح بناء عوالم أكثر واقعية وإظهار تفاصيل لم تكن ممكنة في الإصدارات الأصلية.

وأسهم تطور معالجات الرسومات وزيادة الذاكرة في أجهزة الألعاب الحديثة أيضا في تحسين جودة الأنسجة والخامات، وتوسيع البيئات، وتطوير حركات الشخصيات وتعبيرات الوجوه والمؤثرات الصوتية، فضلا عن تحسين الأداء. وبذلك، لم تعد إعادة إحياء الألعاب القديمة تقتصر على رفع دقة العرض، بل قد تمتد إلى إعادة تصميم أجزاء أساسية من تجربة اللعب.

إعادة الإنتاج وإعادة التحسين.. مساران لإحياء الألعاب

تتباين عمليات تطوير الألعاب الكلاسيكية بحسب حجم التغييرات التي تجريها الشركات، وتندرج أساسا ضمن مسارين هما إعادة الإنتاج (Remake) وإعادة التحسين (Remaster).

وتعني إعادة الإنتاج بناء اللعبة من جديد باستخدام تقنيات حديثة، وقد تشمل تطوير الرسومات والشخصيات والبيئات وأنظمة القتال والتحكم، إلى جانب تعديل بعض عناصر القصة أو إضافة محتوى جديد.

في المقابل، تركز إعادة التحسين على تطوير النسخة الأصلية من خلال رفع دقة العرض وتحسين الأنسجة والإضاءة والصوت والأداء، مع الاحتفاظ بمعظم عناصر اللعبة وآليات اللعب الأساسية.

وتقدم لعبة "ذا إلدر سكرولز 4: أوبليفيون ريماسترد" (The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered) مثالا على إعادة التحسين، إذ أطلقتها شركة "بيثيسدا" (Bethesda) في نيسان 2025، مع تطوير الرسومات والرسوم المتحركة والمؤثرات وتحديث أنظمة اللعب، مع الحفاظ على جوهر التجربة الأصلية.

ألعاب كلاسيكية تحقق نجاحات تجارية

تبرز لعبة "ريزدنت إيفل 4" (Resident Evil 4) نموذجا لنجاح إعادة الإنتاج، إذ أعادت شركة "كابكوم" (Capcom) تقديم اللعبة التي صدرت عام 2005 بنسخة جديدة عام 2023، مستخدمة محركها "آر إي إنجن" (RE Engine)، مع تطوير الرسومات وأسلوب اللعب وأنظمة التحكم.

وفي نيسان 2025، أعلنت الشركة تجاوز مبيعات النسخة الجديدة 10 ملايين وحدة عالميا، في مؤشر على قدرة الألعاب المعروفة على استقطاب جمهورها السابق وجذب لاعبين جدد.

وفي تجربة أخرى، أعادت شركة "كونامي" (Konami) تقديم لعبة الرعب النفسي "سايلنت هيل 2" (Silent Hill 2)، الصادرة عام 2001، في نسخة جديدة عام 2024، بالتعاون مع أستوديو "بلوبر تيم" (Bloober Team).

وشملت عملية التطوير تحسين الرسومات والصوت، وتوسيع المناطق القابلة للاستكشاف، وتحديث نظام اللعب، فضلا عن الانتقال إلى منظور خلف الكتف.

وأعلنت كونامي في آذار الماضي تجاوز مبيعات اللعبة 5 ملايين وحدة عالميا، استنادا إلى بياناتها حتى 31 كانون الثاني من العام نفسه.

اقتصاد الحنين يدفع شركات الألعاب إلى إعادة الإحياء

لا يقتصر توجه الشركات إلى إعادة إحياء الألعاب الكلاسيكية على التطور التقني، بل يرتبط أيضا باعتبارات اقتصادية وتسويقية، إذ تمتلك العناوين الشهيرة قاعدة جماهيرية سابقة وشخصيات وعوالم راسخة في ذاكرة اللاعبين، ما يمنحها ميزة تسويقية قد يصعب تحقيقها عند إطلاق ألعاب جديدة كليا.

وتتيح هذه الاستراتيجية استثمار حقوق الملكية الفكرية القائمة، والوصول إلى أجيال لم تعاصر الإصدارات الأصلية، إلى جانب إطالة عمر السلاسل الشهيرة وتجديد الاهتمام بأجزائها السابقة.

لكن امتلاك اللعبة قاعدة جماهيرية لا يضمن نجاح نسختها الجديدة، إذ يرتبط استقبالها بجودة التطوير ومدى المحافظة على هوية التجربة الأصلية وتقديم تحسينات تلبي توقعات اللاعبين.

وفي مؤشر على انتشار هذا التوجه، أظهر تقرير "إعادة الإنتاج أم الابتكار" (Remake vs Innovate)، الصادر عن مؤسسة "إم تي إم" (MTM) في أيلول 2025، أن 90% من اللاعبين المشاركين في استطلاع شمل الولايات المتحدة وبريطانيا لعبوا نسخة معاد إنتاجها أو محسنة خلال الأشهر الـ12 السابقة، فيما وجد 76% هذه الألعاب جذابة.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "غيم سبوت" (GameSpot) عن شركة "أمبير أناليسيس" (Ampere Analysis) أن 42 لعبة معاد إنتاجها أو محسنة، صدرت بين كانون الثاني 2024 وأيلول 2025، استقطبت 72.4 مليون لاعب عبر منصات بلايستيشن وإكس بوكس والحاسوب، وحققت إنفاقا استهلاكيا بلغ 1.4 مليار دولار.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط الإنفاق على اللعبة المعاد إنتاجها بالكامل 2.2 مرة متوسط الإنفاق على اللعبة المحسنة، ما يعكس الفارق التجاري بين المسارين.

مستقبل الصناعة بين الحنين والابتكار

يثير انتشار إعادة إنتاج الألعاب تساؤلات بشأن تأثيره في الابتكار داخل الصناعة، إذ قد يدفع اعتماد الشركات على عناوين أثبتت نجاحها سابقا إلى تقليل المخاطرة بمشروعات جديدة تتطلب بناء جمهور من البداية، لكنه يتيح في المقابل إعادة تقديم أفكار وتجارب قديمة بإمكانات تقنية أوسع.

ويتمثل التحدي أمام المطورين في تحقيق التوازن بين الحفاظ على هوية اللعبة الأصلية وتحديثها بما يتناسب مع توقعات اللاعبين، إذ لا تقاس جودة النسخ الجديدة بالرسومات وحدها، بل بقدرتها على صون روح التجربة السابقة وتقديم قيمة إضافية تبرر إعادة طرحها.

ومع استمرار تطور تقنيات الألعاب، تبدو العناوين الكلاسيكية مرشحة لمواصلة حضورها في السوق، مستندة إلى إرثها الجماهيري وقدرتها على الجمع بين ذكريات اللاعبين وإمكانات التكنولوجيا الحديثة.