دلهي تتجاوز لاهور الباكستانية لتصبح المدينة الأكثر تلوثا في العالم

خبرني - تصدرت العاصمة الهندية دلهي قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم، متجاوزة مدينة لاهور الباكستانية، مع وصول جودة الهواء إلى مستويات خطيرة وانخفاض مدى الرؤية نتيجة انتشار الضباب الدخاني الذي غطى المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.

وسجل مؤشر جودة الهواء في دلهي 334 نقطة، وفق مجموعة "آي كيو إير" السويسرية، فيما حدد المجلس المركزي لمكافحة التلوث في الهند المؤشر عند 403 نقاط، وصنف مستوى التلوث بأنه "بالغ الخطورة".

وتختلف القراءات بين المؤشرين نتيجة اختلاف المقاييس والمنهجيات المستخدمة في احتساب مستويات تلوث الهواء وتصنيفها.

وأظهرت مقاطع فيديو سيارات ودراجات نارية تتحرك وسط ضباب كثيف حجب أضواء الشوارع على الطرق الرئيسية في المدينة.

ويُعد التلوث مشكلة موسمية في مناطق واسعة من شمال الهند وباكستان المجاورة، إذ يحبس الهواء البارد والثقيل خلال فصل الشتاء انبعاثات المركبات وغبار البناء والدخان الناتج عن حرق مخلفات المحاصيل الزراعية.

