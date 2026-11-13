تحديد هوية 5 من ضحايا حادث تصادم أودى بحياة 14 شخصاً في الفجيرة

خبرني - كشفت تقارير عن تحديد هوية 5 من ضحايا حادث التصادم المروّع الذي وقع على شارع الشيخ خليفة بن زايد في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، مساء الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وأسفر عن وفاة 14 شخصاً، إثر تصادم 23 مركبة.

وبحسب التقارير، فإن الضحايا الذين جرى التعرف على هوياتهم هم 3 من الجنسية الهندية ينحدرون من ولاية كيرالا، ومواطنان إماراتيان.

وشملت قائمة الضحايا الهنود التوأم محمد أسمي صديق وميسنا جوبين صديق، البالغين من العمر 21 عاماً، وابن شقيقهما البالغ من العمر 3 سنوات، محمد فايز.

أما الضحيتان الإماراتيتان فهما عبد الله حمد الحفيتي وأحمد ثاني.

وأشارت التقارير إلى نجاة 4 أفراد آخرين من العائلة الهندية، بعدما أصيبوا في الحادث، مؤكدة أن حالتهم الصحية لا تشكّل خطراً على حياتهم.