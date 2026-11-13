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الجمعة: 13 نوفمبر 2026
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الأردن.. وفيات الجمعة 13-11-2026

  • 13 نوفمبر 2026
  • 10:26
الأردن وفيات الجمعة 13112026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة، 13-11-2026:

- آدم احمد ابو جليل

- أحمد علي موسى مساعدة

- أحمد حسين مصطفى بني الدومي

- خالد دوجان الختاتنة

- زينب خليل الجوهري

- سامية محمد عبدالمعطي عبابنة

- عبدالحليم مصطفى حسين صالح

- عبدالفتاح رواي علي الأغا

- علي الزريقات

- لمياء محمود سليمان قدورة

- محمد علي محمد جبريل

- محمد سليمان مكازي الخوالدة

- محمود شحادة عليان زيد

- محمود سالم صلاح الدين

- مصطفى لطفي البيايضة

- مصطفى نايف الحدري

- منال النظامي بني مصطفى

- منى حزرالله الجمل

مهند محمد نبيل المصري

- يسرى حسن يوسف ياسين

- يعقوب الفاعور

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..

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