الأردن.. وفيات الجمعة 13-11-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة، 13-11-2026:
- آدم احمد ابو جليل
- أحمد علي موسى مساعدة
- أحمد حسين مصطفى بني الدومي
- خالد دوجان الختاتنة
- زينب خليل الجوهري
- سامية محمد عبدالمعطي عبابنة
- عبدالحليم مصطفى حسين صالح
- عبدالفتاح رواي علي الأغا
- علي الزريقات
- لمياء محمود سليمان قدورة
- محمد علي محمد جبريل
- محمد سليمان مكازي الخوالدة
- محمود شحادة عليان زيد
- محمود سالم صلاح الدين
- مصطفى لطفي البيايضة
- مصطفى نايف الحدري
- منال النظامي بني مصطفى
- منى حزرالله الجمل
مهند محمد نبيل المصري
- يسرى حسن يوسف ياسين
- يعقوب الفاعور
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..