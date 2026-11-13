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  • الطيران المدني يطلب رسميا من وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفع تحذير الأجواء الأردنية

الطيران المدني يطلب رسميا من وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفع تحذير الأجواء الأردنية

  • 13 نوفمبر 2026
  • 10:24
الطيران المدني يطلب رسميا من وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفع تحذير الأجواء الأردنية

خبرني - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن الهيئة قامت بمخاطبة وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) بشكل رسمي لطلب النظر في رفع نشرة معلومات مناطق النزاع (CZIB) الصادرة بشأن الأجواء الأردنية، وذلك بالتزامن مع المراجعة الدورية المقررة للنشرة في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وأوضح الكابتن الفرجات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية والفنية المكثفة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الثقة الدولية بسلامة واستقرار المجال الجوي الأردني، مشيراً إلى أن الهيئة أكدت في مخاطبتها الرسمية أن التوصيات الصادرة في أحدث نشرات الوكالة الأوروبية لا تفرض أي حظر على التشغيل الجوي إلى المطارات الأردنية أو العبور فوق أجواء المملكة، بل تترك القرار لشركات الطيران بناءً على تقييمها الخاص للمخاطر وخطط الطوارئ المعتمدة لديها.
وأضاف رئيس مجلس المفوضين أن إقليم معلومات الطيران في عمّان (Amman FIR) يشهد بالفعل عودة متسارعة وملحوظة لعدد من كبرى شركات الطيران الأوروبية العالمية لاستئناف رحلاتها والعبور عبر الأجواء الأردنية، ومن بينها الخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، والخطوط الجوية النمساوية (Austrian Airlines)، والخطوط الجوية السويسرية (Swiss)، وشركات (Edelweiss) و(Condor) و(Eurowings)، بالإضافة إلى كبرى شركات الشحن الجوي العالمية مثل (AeroLogic) و(DHL).
وأكد الكابتن الفرجات أن استئناف هذه الناقلات الكبرى لعملياتها يمثل شهادة ثقة دولية بكفاءة إجراءات السلامة والملاحة الجوية في المملكة، ويعكس التطور الإيجابي المستمر في البيئة التشغيلية. وأعرب عن أمله في أن تفضي المراجعة المقبلة لوكالة سلامة الطيران الأوروبية إلى قرار برفع التحذير الحالي بالكامل، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المزيد من شركات الطيران الأجنبية على العودة للتشغيل المباشر إلى المطارات الأردنية، مما ينعكس إيجاباً على تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي آمن وحيوي للنقل الجوي.

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