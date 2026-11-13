*
الجمعة: 13 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ترمب: أريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبي

  • 13 نوفمبر 2026
  • 09:33
ترمب أريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبي

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، إنه يريد "إنهاء ملف كوبا" قبل مغادرة منصبه.

وخلال مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت، ورداً على سؤال حول احتمالية استخدام القوة العسكرية لـ"تحرير كوبا"، صرح ترامب بأنه يريد "إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه"، مؤكداً أنه"سيعتبر بالتأكيد" خيار التدخل العسكري.

وتابع ترمب: "نحن نراقب الوضع عن كثب. الأوضاع هناك سيئة للغاية. إنها في الأساس مكان فاشل، أو دولة فاشلة، أو أيًا كان ما تريد أن تسميها".
ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب في يناير (كانون الثاني) 2029.

وفرضت الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، مما فاقم أزمتي الاقتصاد والطاقة اللتين تعصفان بالبلاد منذ سنوات، فضلاً عن زيادة حدة الأزمة الإنسانية في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة.

وأعربت واشنطن عن توقعها بحدوث تحول في المسار السياسي والاقتصادي لكوبا، وابتعاد حكومتها عن القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، انطلاقاً من اعتبارات الأمن القومي الأميركي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين
  • 2026-11-13 08:51
زيلينسكي: أوروبا ستكون حاضرة في المفاوضات المقبلة مع روسيا
زيلينسكي: أوروبا ستكون حاضرة في المفاوضات المقبلة مع روسيا
  • 2026-11-13 08:21
هل يفتح الديمقراطيون أبواب الجحيم على إمبراطورية ماسك؟
هل يفتح الديمقراطيون أبواب الجحيم على إمبراطورية ماسك؟
  • 2026-11-13 02:22
أهم من إيران.. ترمب يوجه نائبه لملاحقة (فساد الديمقراطيين)
أهم من إيران.. ترمب يوجه نائبه لملاحقة (فساد الديمقراطيين)
  • 2026-11-13 02:18
ليس هرمز .. ما هو أخطر ممر ملاحي في العالم؟
ليس هرمز .. ما هو أخطر ممر ملاحي في العالم؟
  • 2026-11-13 00:47
من يتصدر قائمة الجمهوريين والديمقراطيين لخلافة ترمب؟
من يتصدر قائمة الجمهوريين والديمقراطيين لخلافة ترمب؟
  • 2026-11-13 00:34