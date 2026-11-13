عطل يضرب مايكروسوفت ويوقف خدمات أوتلوك وتيمز وكوبايلوت

خبرني - أعلنت شركة "مايكروسوفت" تعرض عدد من خدماتها لعطل تقني لا يزال مستمر، ما تسبب في تعطل خدمات "أوتلوك" و"تيمز" و"كوبايلوت" لدى المستخدمين والشركات والجهات الحكومية حول العالم.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنها رصدت مؤشرات إيجابية في جهود استعادة البنية التحتية المتأثرة، وإعادة الخوادم إلى الخدمة تدريجيا، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة أداء المكونات المتضررة للتأكد من استقرارها وتحسين توافر الخدمات.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن بعض أجزاء بنيتها التحتية تواجه ضغوطا متزايدة في مناطق متعددة، نتيجة خروج عدد من الخوادم عن الخدمة بشكل غير متوقع.

وأضافت أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات العطل، شملت تعليق جميع عمليات النشر والتحديث، وتحويل حركة البيانات بعيدا عن البنية التحتية المتأثرة، إلى جانب العمل على إعادة تشغيل الخوادم المتضررة.

وفي تحديث لاحق، كشفت الشركة أن محاولات إعادة تشغيل البنية التحتية المتأثرة واستعادة توافر الخوادم بصورة منفصلة لم تحقق النتائج المرجوة، مؤكدة استمرارها في مراقبة أداء الأنظمة المتضررة والعمل على استعادة استقرار الخدمات.