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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين

  • 13 نوفمبر 2026
  • 08:51
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين

خبرني - قال الحرس الثوري الإيراني الجمعة إنه استهدف رادار إنذار مبكر أميركيا في البحرين، في أول إعلان من نوعه عن هجوم على مواقع عسكرية أميركية في دولة خليجية منذ مطلع أيلول.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الحرس الثوري قوله إن الضربة جاءت ردا على ما وصفه بهجوم جوي على برج اتصالات في مدينة سيريك بإقليم هرمزجان في جنوب إيران.

جاء هذا في ظل هدوء نسبي في الصراع مع الولايات المتحدة، الذي بدأ بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، واتسع نطاقه منذ ذلك الحين ليمتد إلى دول أخرى في المنطقة.

ولم يصدر تعليق بعد من الولايات المتحدة أو البحرين.
 

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