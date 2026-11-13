زيدان: من المتوقع عودة مبابي أمام تركيا

خبرني - قال زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا عقب خسارة فريقه أمام إيطاليا أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يعود كيليان مبابي للملاعب يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يتدرب مهاجم ريال مدريد مع المنتخب الفرنسي بسبب ألم في عضلات الفخذ الخلفية، لكن زيدان قال إن مبابي من المرجح أن يشارك أمام تركيا في آخر مباراة للمنتخب الفرنسي ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال زيدان لمحطة (تي.إف.1) التلفزيونية الفرنسية "أتمنى ذلك، ولهذا السبب ظل معنا. لا أعتقد أن الأمر خطير. هدفنا مشاركته في المباراة".

وكانت هزيمة فرنسا 3-1 أمام إيطاليا في ميلانو الأولى لزيدان منذ توليه مسؤولية المنتخب الوطني في تموز الماضي.

وقال زيدان "أخبرتهم بعد المباراة أنه لا داعي للذعر. صنعنا فرصا واستحوذنا على الكرة، لكننا كنا أضعف قليلا في الجانب الدفاعي".

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الأولى من المستوى الأول متساوية في رصيد النقاط مع إيطاليا بعشر نقاط ويتقدم الفريقان بفارق نقطة واحدة على بلجيكا صاحبة المركز الثالث.

