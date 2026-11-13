حادث مروري في الإمارات يودي بحياة 14 شخصاً وإصابة 30 من مواطني سبع دول

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الخميس، وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح جراء حادث مروري بين شاحنة وعدد من المركبات عند مدخل إمارة الفجيرة قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وقالت شرطة الإمارة في بيان نشرته الداخلية إن سائق شاحنة فقد السيطرة عليها ما أدى "إلى اصطدامها بمركبة أخرى، ومن ثم تدهورها واصطدامها بعدد من المركبات التي كانت متوقفة نتيجة بطء الحركة المرورية"، ما تسبب بـ"اشتعال النيران في الشاحنة وامتداد الحريق إلى عدد من المركبات الأخرى".

وأسفر الحادث عن "وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بإصابات متفاوتة"، بحسب البيان الذي أكد أن 15 من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية في المستشفيات.

وأضافت الشرطة بالقول أن "الفرق الشرطية المختصة وفرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني" انتقلت ​إلى الموقع، "حيث باشرت مهامها في التعامل ​مع ⁠الحادث وإخماد الحريق وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب تأمين موقع ⁠الحادث ​وتنظيم الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات ​اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق".

وأوضح البيان أن هناك مواطنين إماراتيين من بين الضحايا، إضافة الى أشخاص "لا تزال إجراءات التعرف على هوياتهم جارية من خلال فحوص البصمة الوراثية".

وأفادت القنصلية العامة للهند في دبي عبر إكس بأن بعض مواطنيها لقوا حتفهم في الحادث، من دون أن تحدد عددهم.

كما أورد بيان الداخلية الإماراتية وجود مصابين من مواطني الإمارات والهند وعُمان وباكستان والبرازيل والأردن ومصر.