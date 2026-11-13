تصفيات أمم إفريقيا 2027: غانا تحيي آمالها والكونغو الديموقراطية على مشارف النهائيات

خبرني - أحيا المنتخب الغاني آماله بالتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة العام المقبل في كينيا وتنزانيا وأوغندا، بفوزه على ضيفه الصومالي 2-0 الخميس في سيكوندي تاكورادي في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الثالثة.

وسجل مدافع فولفسبورغ الألماني جوناس أدجيتاي إثر تمريرة من مدافع موناكو الفرنسي محمد ساليسو (45+2) ومهاجم إغدير التركي فيليكس أفينا-جيان إثر تمريرة لجناح توتنهام الإنكليزي محمد قدوس (62).

وأهدر القائد المخضرم مهاجم شيفيلد يونايتد الانكليزي (درجة ثانية) جوردان أيو (35 عاما) ركلة جزاء في الدقيقة 14.

وهو الفوز الأول لغانا في التصفيات بعد خسارتين أمام ساحل العاج 0-2 وغامبيا 2-4.

وأثمرت عودة قدوس وأيو في استعادة أبطال القارة أربع مرات لتوازنهم عقب البداية الكارثية وحققوا الأهم في غياب مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي أنطوان سيمينيو المصاب.

وأبعدت الإصابات قدوس البالغ 26 عاما عن كأس العالم 2026 وعن الخسارتين في الجولتين الأولى والثانية دفعتا المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى الاستقالة.

وتولى السويدي كيم لارس بيوركغرين، مدرب منتخب غانا للسيدات، المسؤولية المؤقتة لمنتخب الرجال في انتظار التعاقد مع مدرب دائم.

في المقابل، مني الصومال بالخسارة الثالثة تواليا وبقي من دون رصيد في المركز الرابع الأخير.

ويلتقي المنتخبان الاثنين في الجولة الرابعة في غانا بسبب الوضع الأمني في الصومال.

وشهد معسكر الصومال في ملعب جامعي بمدينة أكرا اضطرابا عندما طلب أفراد الأمن من المنتخب الانتقال إلى موقع آخر.

وتخوض غانا قمتين حاسمتين في آذار المقبل ضد ضيفتها ساحل العاج ومضيفتها غامبيا، والأخيرتان ستلتقيان لاحقا في أبيدجان، على أن يلعبا الإثنين المقبل في باكاو.

وفي المجموعة الخامسة، وضعت الكونغو الديموقراطية قدما في النهائيات بفوزها الثالث تواليا عندما تغلبت على ضيفتها سيراليون 3-1.

وسجل مهاجم نيوكاسل الانكليزي يوان ويسا (4) ولاعبا وسط أتروميتوس اليوناني صامويل موتوسامي (35) وواتفورد الإنكليزي إيدو كاييمبي (58) أهداف الكونغو الديموقراطية، وصامويل بيكوي (83) هدف سيراليون.

وعززت الكونغو الديموقراطية موقعها في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام مطاردتيها المباشرتين غينيا الاستوائية وزمبابوي اللتين تعادلتا سلبا، فيما تحتل سيراليون المركز الأخير من دون رصيد بثلاثة هزائم متتالية.

وفي المجموعة الثانية عشرة، تعادلت مدغشقر مع غينيا بيساو بهدف لوارين كادي (59) مقابل هدف لريناتو نهاغا (84).

وهو التعادل الأول لغينيا بيساو بعد فوزين متتاليين فعززت موقعها في الصدارة برصيد سبع نقاط مقابل نقطتين فقط لمدغشقر الثالثة.

وتلعب نيجيريا الثانية (3 نقاط) مع تنزانيا الأخيرة (نقطة واحدة) الجمعة.

وفي الرابعة، شددت غينيا الخناق على جنوب إفريقيا عندما تغلبت على ضيفتها إريتريا بهدفين لمحمد سوماه (13) وياكوبا باري (53) مقابل هدف لمايل لوندغرين (83).

وتابعت غينيا صحوتها محققة انتصارها الثاني تواليا عقب خسارتها أمام جنوب إفريقيا 1-2 في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بفارق الأهداف خلف الأخيرة التي تستضيف كينيا الأخيرة (نقطة واحدة) الجمعة.

وتلعب لاحقا أيضا الكاميرون مع ناميبيا (السابعة)، وبنين مع جمهورية إفريقيا الوسطى (السادسة)، والسنغال مع السودان (العاشرة).