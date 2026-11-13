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السودان يخسر أمام السنغال 1-4 في تصفيات أمم إفريقيا 2027

  • 13 نوفمبر 2026
  • 08:22
السودان يخسر أمام السنغال 14 في تصفيات أمم إفريقيا 2027

خبرني - تلقى المنتخب السوداني خسارة أمام مضيفه السنغالي بنتيجة 1-4، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة العام المقبل في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وأنهى المنتخب السوداني الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعدما تقدم المنتخب السنغالي عبر نيكولاس جاكسون في الدقيقة 31، قبل أن يدرك محمد أبو عاقلة التعادل للسودان في الدقيقة 45.

وتراجع أداء المنتخب السوداني في الشوط الثاني، ليستقبل ثلاثة أهداف سجلها بولاي ديا في الدقيقة 61، وإبراهيم مباي في الدقيقة 64، وباث مبوب في الدقيقة 86.

وتعد هذه الخسارة الثانية تواليا للمنتخب السوداني، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث ضمن المجموعة العاشرة، بفارق 4 نقاط خلف السنغال المتصدرة، ونقطة واحدة خلف موزامبيق التي تستضيف إثيوبيا الجمعة.

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