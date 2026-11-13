زيلينسكي: أوروبا ستكون حاضرة في المفاوضات المقبلة مع روسيا

خبرني - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، أن الأوروبيين سيحضرون المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وذلك عقب لقائه مبعوثين أميركيين في دبلن.

بدوره، شدد المبعوث الرئاسي الأميركي جاريد كوشنر أنه "لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق" بين موسكو وكييف "دون وجود الأوروبيين على طاولة المفاوضات".

وأضاف في تصريحات للصحافيين أدلى بها إلى جانب زيلينسكي في إيرلندا "أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك مع الرئيس (فلاديمير) بوتين".

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف صرح في وقت سابق بأن الرئيس بوتين وافق الخميس على السماح لممثلين أوروبيين بالمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا، لكنه شدد على ضرورة أن تعمل واشنطن مع حلفائها الأوروبيين لمعرفة ما إذا كانوا يريدون السلام أم استمرار الحرب في أوكرانيا.

وتعد هذه الخطوة، التي تمنح أوروبا مقعدا على طاولة المفاوضات في الجولة المقبلة من المحادثات، والتي أعلن عنها ويتكوف عقب اللقاء مع بوتين، بمثابة انفراجة. لكن تعليقات الرئيس الروسي أبرزت مدى الصعوبة التي قد تكتنف المفاوضات، في ضوء الخلافات الحادة بين موسكو والعواصم الأوروبية بشأن السبيل لإنهاء الحرب.

وقال ويتكوف للتلفزيون الحكومي الروسي، بعد لقائه مع بوتين في الكرملين، "سينضم الأوروبيون إلى الاجتماع المقبل، وهو ما نعتبره لحظة بالغة الأهمية لأنهم شركاؤنا، ومن المهم بالنسبة لنا أن يشاركوا".

لكن في مؤشر على تجدد التوترات، قال زيلينسكي، الذي من المتوقع أن يلتقي به ويتكوف وكوشنر لاحقا في دبلن، إن هناك قيودا جديدة تؤثر على نظام الاتصالات الأميركي بالأقمار الصناعية الذي تستخدمه كييف في ساحة المعركة، وإنه يرى أن نهج الولايات المتحدة في مناقشة نظام أمني أوروبي جديد مع روسيا "غريب بعض الشيء".