باحثون: التعرض لدخان حرائق الغابات خلال الحمل مرتبط بربو الأطفال

خبرني - خلص باحثون من كاليفورنيا في الاجتماع السنوي للكلية الأميركية للحساسية والربو والمناعة الذي عقد في فينيكس إلى أن الأطفال الذين استنشقت أمهاتهم دخان حرائق الغابات وملوثات الهواء الأخرى خلال الأشهر الوسطى والأخيرة من الحمل أكثر عرضة للإصابة بالربو.

وقالت الطبيبة آن نجوين رئيسة فريق البحث من المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا في ديفيس بسكرامنتو في بيان "يبدأ نمو رئتي الجنين قبل الولادة، وتشير دراستنا إلى أن مراحل معينة من الحمل قد تكون معرضة على وجه الخصوص لتأثيرات دخان حرائق الغابات".

درس الباحثون حالات 1097 طفلا ولدوا في موعدهم الطبيعي لأمهات كن حوامل خلال حرائق الغابات التي اندلعت في شمال كاليفورنيا بين عامي 2017 و2020.

ووجد الباحثون أن الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة المبكرة ارتبطت بارتفاع مستوى التعرض لهواء ملوث بالجسيمات الدقيقة بشكل عام خلال الثلث الثاني من الحمل، وبتلوث دخان حرائق الغابات خلال الثلث الثالث من الحمل.

ولا تثبت الدراسة أن الدخان يسبب الربو. ومع ذلك قال الباحثون إن معرفة أي أشهر الحمل قد تكون الأكثر أهمية يمكن أن تساعد الأطباء على تقديم نصائح أكثر وضوحا للنساء الحوامل خلال موسم حرائق الغابات.

وقالت نجوين: "لا تستطيع النساء الحوامل التحكم في موعد اندلاع حرائق الغابات، لكن هناك إجراءات يمكنهن اتخاذها في الأيام التي يكثر فيها الدخان. فالبقاء في الداخل وإغلاق النوافذ واستخدام جهاز تنقية الهواء، كل ذلك يمكن أن يساعد في تقليل كمية الدخان التي يستنشقنها".