*
الجمعة: 13 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الإثنين

  • 13 نوفمبر 2026
  • 08:14
الأردن أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الإثنين

خبرني - يكون الطقس، اليوم الجمعة، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من مرتفعات الشراة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مدينة العقبة.

ويطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويكون الطقس يومي الأحد والإثنين، غالباً مشمسا ولطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23-11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22- 10 ، وفي المرتفعات الشمالية 20- 10، وفي مرتفعات الشراة 21-7 ، وفي مناطق البادية 24-9 ، وفي مناطق السهول 24-11، وفي الأغوار الشمالية 29-14، وفي الأغوار الجنوبية 30-17، وفي البحر الميت 30-18، وفي خليج العقبة 29-18 درجة مئوية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الطيران المدني يطلب رسميا من وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفع تحذير الأجواء الأردنية
الطيران المدني يطلب رسميا من وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفع تحذير الأجواء ...
  • 2026-11-13 10:24
"احفظ كرامتك".. أردني يحذر الشباب من طرق الوصول إلى أميركا
  • 2026-11-12 23:07
الخارجية: أردنيان أصيبا في حادث الفجيرة
الخارجية: أردنيان أصيبا في حادث الفجيرة
  • 2026-11-12 22:18
الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو ضاحية الياسمين
الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو ضاحية الياسمين
  • 2026-11-12 22:10
الإنذار الاجتماعي المبكر في الأردن.. نظام جديد لرصد الأزمات قبل وقوعها وحماية الفئات الهشة
الإنذار الاجتماعي المبكر في الأردن.. نظام جديد لرصد الأزمات قبل وقوعها وحماية...
  • 2026-11-12 21:45
الضمان يبدأ شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية.. ونظام جديد بخيارات اشتراك مرنة
الضمان يبدأ شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية.. ونظام جديد بخيارات اشتراك مرنة
  • 2026-11-12 20:11