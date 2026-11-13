الأردن.. أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الإثنين

خبرني - يكون الطقس، اليوم الجمعة، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من مرتفعات الشراة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مدينة العقبة.

ويطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويكون الطقس يومي الأحد والإثنين، غالباً مشمسا ولطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23-11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22- 10 ، وفي المرتفعات الشمالية 20- 10، وفي مرتفعات الشراة 21-7 ، وفي مناطق البادية 24-9 ، وفي مناطق السهول 24-11، وفي الأغوار الشمالية 29-14، وفي الأغوار الجنوبية 30-17، وفي البحر الميت 30-18، وفي خليج العقبة 29-18 درجة مئوية.