قبل شراء سيارة .. ما الذي يميز المواصفات الخليجية فعلا؟

خبرني - تكفي عبارة "مواصفات خليجية" أحيانا لرفع سعر سيارة مستعملة بفارق كبير مقارنة بأخرى من الطراز نفسه مستوردة من الخارج. قد تتشابه السيارتان في الشكل والمحرك وسنة الصنع، وربما تكون المستوردة أفضل تجهيزا، لكن البائع يؤكد أن النسخة الخليجية أكثر ملاءمة لحرارة المنطقة، وأن مكيفها أقوى ومحركها أقدر على التحمل.

هذه العبارات مألوفة لرواد معارض السيارات في الخليج، وحتى خارجه، حتى أصبحت المواصفات الخليجية بالنسبة إلى كثير من المشترين علامة جودة بحد ذاتها، بينما ينظر بعضهم بحذر إلى السيارات المستوردة من الولايات المتحدة أو أوروبا.

لكن ما الذي يجعل سيارة ما خليجية بالفعل؟ وهل تُجهّز الشركات سيارات المنطقة بمكونات مختلفة، أم إن الأمر يتعلق أحيانا بشهادة مطابقة وضمان محلي أكثر من ارتباطه بالفروق الميكانيكية؟

ما الذي يتغير تحت غطاء المحرك؟

للسيارات المخصصة لأسواق الخليج متطلبات فنية حقيقية، وليست مجرد تسمية ابتكرها تجار السيارات. فقد وضعت هيئة التقييس الخليجية منظومة من المعايير تشمل السلامة والانبعاثات والإطارات وبعض الجوانب الفنية المتعلقة بأداء المركبات.

غير أن هذه المعايير لا تعني أن كل سيارة تُباع في الخليج تمتلك محركا مختلفا أو رادياتيرا أكبر من مثيلتها الأمريكية.

لنأخذ المكيف مثلا، وهو أكثر ما يتحدث عنه البائعون عندما يريدون إقناع المشتري بدفع مبلغ إضافي. ففي صيف الخليج، قد تتجاوز حرارة الهواء 45 درجة مئوية، بينما ترتفع حرارة المقصورة المغلقة تحت الشمس إلى مستويات أعلى بكثير. وفي هذه الظروف، تصبح كفاءة التكييف والتبريد مسألة راحة وسلامة، وليست مجرد رفاهية.

وقد توفر بعض الشركات تجهيزات أو إعدادات مختلفة للأسواق الحارة، لكن ذلك لا يحدث بالضرورة في جميع السيارات. فهناك طرازات تستخدم مكونات التكييف والتبريد نفسها في أسواق متعددة، وأخرى تختلف تجهيزاتها بحسب المحرك أو فئة السيارة أو السوق المستهدفة.

ولهذا فإن العبارة الشائعة "مكيفها خليجي" لا تقدم في حد ذاتها معلومة فنية يمكن الاعتماد عليها. ولمعرفة الحقيقة، ينبغي مقارنة أرقام قطع التكييف والرادياتير والمراوح في النسختين، من خلال بيانات الشركة المصنعة، بدلا من الاكتفاء بتأكيدات البائع.

الأمر نفسه ينطبق على تحمل الحرارة، فالسيارات الأمريكية، مثلا، لا تعمل جميعها في أجواء باردة، إذ تواجه بعضها درجات حرارة مرتفعة في ولايات صحراوية مثل أريزونا ونيفادا.

أما الغبار والرطوبة، فقد يؤثران في عمر المرشحات وبعض المكونات، لكن قدرة السيارة على مواجهتهما تعتمد على تصميمها الفعلي وحالتها وصيانتها، وليس فقط على البلد الذي بيعت فيه أول مرة.

الفارق الذي لا يظهر في الصور

اللافت أن بعض أهم الاختلافات بين السيارة الخليجية والمستوردة لا يتعلق بالمحرك أو المكيف أصلا، فقد تأتي السيارة المستوردة بنظام ملاحة لا يدعم الخرائط المحلية، أو بخدمات اتصال وتطبيقات لا تعمل خارج سوقها الأصلية. وقد تختلف أيضا تجهيزات الإضاءة أو إعدادات بعض الأنظمة الإلكترونية أو معايير الانبعاثات.

وقد تحمل النسخة الأمريكية أو الأوروبية تجهيزات سلامة وراحة إضافية لا تتوافر في بعض الفئات المطروحة بالخليج، لكن الفارق الأكثر أهمية بالنسبة للمشتري يظهر غالبا بعد الشراء، عندما تحتاج السيارة إلى إصلاح أو قطعة غيار باهظة الثمن.

فالسيارات المباعة عبر الوكلاء المحليين تتمتع عادة بشروط ضمان وخدمات صيانة محددة، بينما قد لا تشمل التغطية المحلية السيارات التي جرى استيرادها بصورة فردية من أسواق أخرى.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الوكيل سيرفض صيانة السيارة المستوردة، لكنه قد لا يكون ملزما بتوفير الضمان نفسه، أو قد تختلف إمكانية الحصول على بعض القطع والتحديثات والخدمات.

وهنا يمكن أن يتبخر جزء من المبلغ الذي وفره المشتري عند الاستيراد، خصوصا إذا واجه عطلا كبيرا لا يغطيه الضمان.

هل السيارات الأمريكية أقل أمانا؟

ارتبطت السيارات الأمريكية المستوردة في أذهان بعض المشترين بالحوادث والفيضانات، بسبب وجود سيارات تصل إلى المنطقة بعد بيعها في مزادات التأمين.

والواقع أن هذه المخاوف لها ما يبررها عند التعامل مع سيارات مجهولة التاريخ، لكنها لا تنطبق على جميع السيارات القادمة من الولايات المتحدة.

فهناك سيارات مستوردة لم تتعرض لحوادث، وأخرى أصلحت بعد أضرار بسيطة، إلى جانب مركبات تعرضت لتلف جسيم قد لا تظهر آثاره بسهولة.

وتحذر الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة من أن السيارات المتضررة من الفيضانات قد تخفي مشكلات كهربائية وميكانيكية لا تظهر إلا بعد فترة من استخدامها.

لكن السيارة الخليجية ليست محصنة من الحوادث أو الغرق أو سوء الصيانة لمجرد أنها بيعت في المنطقة؛ لذلك تبدو معرفة تاريخ السيارة أكثر أهمية من معرفة بلد مواصفاتها وحده.

ويساعد رقم تعريف المركبة، المعروف باسم VIN، في الوصول إلى بعض بيانات السيارة وتاريخها، لكنه ليس شهادة سلامة شاملة. فقد لا تظهر في السجلات الإلكترونية جميع الحوادث والإصلاحات، ولهذا يظل الفحص الفني المستقل ضروريا.

والأهم ألا يخلط المشتري بين "مواصفات أمريكية" و"سيارة متضررة"، فالأولى تصف السوق التي خُصصت لها السيارة، بينما الثانية تتعلق بتاريخها وحالتها الفعلية.

أين تذهب أموالك؟

ليس من الصعب العثور على سيارتين متشابهتين تختلف أسعارهما بسبب بلد المواصفات، لكن معرفة أيهما أفضل صفقة تحتاج إلى حسابات أبعد من المبلغ المكتوب على الزجاج.

تستحق السيارة الخليجية سعرا أعلى إذا كانت تتمتع بضمان سارٍ وسجل صيانة موثق وتجهيزات تلائم الاستخدام المحلي، خاصة إذا كان المشتري يعتزم الاحتفاظ بها سنوات طويلة.

وقد توفر السيارة المستوردة فرصة أفضل إذا كانت سليمة، وتاريخها معروف، وتجهيزاتها مناسبة، وسعرها يعوض أي اختلاف في الضمان أو الصيانة.

ولا توجد قاعدة تقول إن السيارة الخليجية ستحتفظ دائما بقيمة أعلى عند إعادة البيع؛ فالعلامة التجارية والطراز وعدد الكيلومترات والحالة الفنية والطلب في السوق عوامل لا تقل أهمية.

وبالنسبة لمن يفكر في شراء سيارة مستوردة، فإن السؤال الأهم ليس فقط عن فرق السعر، وإنما عما سيتحمله لاحقا من تكاليف تأمين وصيانة وإصلاحات محتملة، فضلا عن إمكانية تسجيل السيارة وفقا لاشتراطات الدولة التي سيستخدمها فيها.

وقبل إتمام الصفقة، يمكن للمشتري الرجوع إلى الوكيل أو الشركة المصنعة لمعرفة السوق الأصلية للسيارة، والتحقق من تجهيزاتها وشروط ضمانها باستخدام رقم الهيكل.

أما إذا أصر البائع على أن النسخة الخليجية تمتلك رادياتيرا أكبر أو مكيفا أقوى أو محركا معدلا لتحمل الحرارة، فمن حق المشتري أن يطلب ما يثبت ذلك. فربما يكون الفرق حقيقيا ويستحق المال، وربما لا يتجاوز بعض التجهيزات والخدمات الإضافية.

وعندما تسمع من البائع عبارة "هذه مواصفات خليجية"، لا تسأله إن كانت أفضل من المستوردة، بل اسأله ما الذي يختلف فيها تحديدا، فقد تكون الإجابة أهم من فرق السعر نفسه.