إسرائيل ترتكب إبادة جماعية مروعة .. هاميلتون يهاجم إسرائيل بعد زيارته معبر رفح

وصف البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات "فورمولا 1" سبع مرات، ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية مروعة"، وطالبها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، عقب زيارته معبر رفح الحدودي ومستودعات الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء.

وكتب سائق فريق فيراري، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، عبر حسابه على إنستغرام: "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 3 سنوات أمر مروع. من الظلم حرمان الناس من حريتهم وأمنهم وكرامتهم. لا ينبغي معاملة أي إنسان كما لو أن حياته أقل قيمة من حياة الآخرين".

وجاء تصريح هاميلتون (41 عاما) بعد زيارة أجراها الثلاثاء إلى مدينة العريش المصرية، حيث تفقد معبر رفح ومخازن المساعدات، واطلع على جهود الهلال الأحمر المصري لتجهيز الإمدادات وإرسالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وروى السائق البريطاني مشاهداته خلال الزيارة، قائلا: "رأيت جدرانا تمتد لأميال، بُنيت لإبقاء الناس محاصرين في الداخل. وبينما كنت أقف أمام ما بدا لي سجنا مفتوحا، لم أفكر إلا في كيفية الدخول للمساعدة".

وأضاف أنه شاهد شاحنات محملة بالغذاء تنتظر العبور إلى غزة، وأوضح أن إحدى الشاحنات كانت متوقفة لأكثر من 12 ساعة، وفق ما أخبره سائقها.

وقال هاميلتون إنه شاهد أيضا في المركز اللوجيستي مواد إغاثية رفضت إسرائيل دخولها، مشيرا إلى أكياس النوم وحقائب الإسعافات الأولية والمعدات الطبية والكراسي المتحركة، وحتى كرات القدم المخصصة للأطفال.

وطالب بطل العالم السابق إسرائيل بالالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: "على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها والسماح بدخول شاحنات المساعدات. لا عذر لها في ذلك".

واختتم رسالته بالتأكيد على ضرورة مواصلة الاهتمام بمعاناة الفلسطينيين، مضيفا: "أعرف أن كثيرين يشعرون بالعجز ويريدون فعل شيء بدلا من الاكتفاء بالمشاهدة. لا أريد أن نعتاد معاناتهم، أو أن ندير وجوهنا بعيدا".