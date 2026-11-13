رئيس إنفيديا يخسر 47 مليار دولار من ثروته إثر أزمة استقالته

خبرني - أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية استقالة رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانغ -اليوم الخميس- على خلفية تقارير عن علاقته بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، ودفع أسهم الشركة إلى التراجع الحاد.

وتراجعت ثروة هوانغ إلى نحو 130 مليار دولار، بانخفاض يقارب 47 مليار دولار منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بعدما تعرض سهم إنفيديا لموجة بيع مع تصاعد الأزمة.

وبهذا التراجع، هبط هوانغ إلى المرتبة 17 عالميا في قائمة أثرياء العالم، خلف رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ومتقدما على مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، مسجلا أدنى ترتيب له منذ مايو/أيار 2025.

وأعلنت إنفيديا تعيين مديرتها المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، لحين اختيار خليفة دائم لهوانغ، الذي قاد الشركة أكثر من 3 عقود، وحوّلها إلى إحدى كبريات شركات العالم من حيث القيمة السوقية.

خسائر الأسهم

وتعرض سهم إنفيديا لضغوط بيعية حادة عقب إعلان الاستقالة، إذ تراجع بنسبة وصلت إلى 14% خلال تعاملات الخميس، قبل أن يقلص خسائره إلى 5.3% وقت كتابة هذه السطور.

وكان السهم قد فقد أكثر من 30% من قيمته مقارنة بمستواه القياسي المسجل الشهر الماضي، متأثرا بالمخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تضيف أزمة هوانغ مزيدا من الضغوط، وامتدت الخسائر إلى مؤشرات وول ستريت، مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وانخفاض ناسداك بنحو 0.7% خلال التعاملات، في ظل الضغوط على أسهم التكنولوجيا.

وتأتي هذه التطورات بعدما ارتفع سهم إنفيديا بنحو 1722% خلال 4 سنوات، مدفوعا بالطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

تحقيقات أمنية

وتفجرت الأزمة بعد تقارير لصحيفة نيويورك تايمز بشأن علاقة شخصية جمعت هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، المعروفة أيضا باسم هوانغ لي، التي شغلت منصبا تنفيذيا في شركة ميغاسبيد السنغافورية العاملة في مجال مراكز البيانات.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين استخباريين أمريكيين اشتبهوا في عمل أليس هوانغ لمصلحة الاستخبارات الصينية، بهدف جمع معلومات عن تقنيات إنفيديا المتقدمة والتأثير في إمكانية وصول الشركات الصينية إليها.

وتحقق السلطات الأمريكية في احتمال استخدام ميغاسبيد لنقل رقائق متطورة إلى الصين بالمخالفة لقيود التصدير، في حين أعلنت الشركة استعدادها للتعاون مع التحقيقات الأمريكية.

ونفت الصين اتهامات التجسس، في حين أكدت إنفيديا سابقا أنها لا تملك أسبابا للاعتقاد بأن أسرارها التجارية أو الأمن القومي الأمريكي تعرضت للاختراق، مع استمرار التحقيق المستقل الذي أطلقه مجلس إدارتها.

وأعلنت السلطات السنغافورية منع أليس هوانغ من دخول البلاد مجددا، على خلفية تحقيق يتعلق باحتمال تقديم بيانات غير صحيحة بشأن مشتريات خوادم حاسوبية، موضحة أن التحقيق لم يكن متعلقا بالتجسس.

مستقبل الشركة

وقال المحلل لدى مؤسسة "إي ماركتر" آسا هايكن إن استقالة هوانغ تمثل تحولا رئيسيا بالنسبة إلى إنفيديا، التي بات عليها إثبات قدرتها على الحفاظ على ريادتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي دون الشخصية التي قادت توسعها طوال العقود الماضية.

ورأى محلل التكنولوجيا دان آيفز أن تغيير القيادة كان خطوة ضرورية، مع استمرار ثقته بقدرة إنفيديا على الحفاظ على تفوقها التقني، مشيرا إلى أن الطلب على رقائق الشركة لن يتغير بالضرورة نتيجة رحيل هوانغ.

وتتولى كوليت كريس قيادة الشركة مؤقتا، بعدما شغلت منصب المديرة المالية منذ انضمامها إلى إنفيديا عام 2013، وشاركت في إدارة توسع أعمالها وترتيباتها التمويلية مع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.