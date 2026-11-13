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دليل عملي لإنقاذ راتبك من النفاد قبل نهاية الشهر

  • 13 نوفمبر 2026
  • 03:46
دليل عملي لإنقاذ راتبك من النفاد قبل نهاية الشهر

خبرني  - لم يعد نفاد الراتب قبل نهاية الشهر مجرد مشكلة مرتبطة بسوء تدبير الميزانية أو الإفراط في الاستهلاك، بل بات يعكس ضغوطا اقتصادية أعمق، تتداخل فيها كلفة المعيشة مع تغير أنماط الإنفاق.

فمع ارتفاع نفقات الغذاء والسكن والطاقة والنقل والصحة، تجد أسر كثيرة نفسها أمام هامش مالي محدود، لا يترك مجالا واسعا للادخار أو حتى لمواجهة المصاريف الطارئة.

وفي موازاة ذلك، أضاف التحول الرقمي التزامات استهلاكية جديدة إلى الميزانية الشهرية، من الاشتراكات والخدمات الإلكترونية إلى الشراء عبر التطبيقات والدفع المؤجل.

وبين تراجع القدرة الشرائية وتراكم الأقساط وتبدل الأولويات بين الأجيال، لم يعد السؤال مقتصرا على حجم الراتب، بل امتد إلى كيفية توزيعه، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية والتخطيط المالي على ضمان استقرار الأسر العربية.

 

ميزانيات تحت الضغط

تكشف المعطيات المتعلقة بإنفاق الأسر عن تفاوت واضح بين البلدان العربية، لكنها تلتقي عند ثقل النفقات الأساسية داخل الميزانية الشهرية، وما تفرضه من تضييق على الإنفاق الاختياري والادخار.

ففي المغرب، أظهرت نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنتي 2022 و2023 أن متوسط الدخل الشهري للأسرة بلغ نحو 7431 درهما (743 دولارا) ، مقابل متوسط إنفاق في حدود 6976 درهما (690 دولارا)، في حين استحوذت نفقات الغذاء والسكن والطاقة على نحو 63.6% من الميزانية الاستهلاكية.

وتشير معطيات أخرى للمندوبية السامية للتخطيط ( مؤسسة حكومية) إلى أن النفقات الأساسية تستحوذ في المتوسط على 81.8% من نفقات الأسر المغربية، وهو ما يحد من قدرة شريحة واسعة منها على تخصيص نسب ثابتة للادخار أو الاستهلاك الترفيهي.

وتقدم التجربة السعودية مؤشرا مقارنا على اختلاف مستويات الدخل والإنفاق داخل الاقتصادات العربية، إذ أظهرت نتائج مسح دخل وإنفاق واستهلاك الأسر لسنة 2023، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن متوسط الدخل المتاح للأسرة بلغ 11 ألفا و839 ريالا شهريا (3195 دولارا)، مقابل متوسط إنفاق استهلاكي وصل إلى 10 آلاف و884 ريالا (2902 دولار).

وتكشف بنية الإنفاق في السعودية بدورها عن استمرار ثقل الضروريات، إذ استحوذت الأغذية والمشروبات على 27.9% من الإنفاق الاستهلاكي النقدي النهائي للأسر سنة 2023، تلتها نفقات السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 14.1%.

وفي الحسابات القومية لسنة 2024، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في السوق المحلية نحو 2136 تريليون ريال (569.6 مليار دولار)، توزعت أساسا بين الأغذية والمشروبات بنسبة 21.1%، والسكن والمياه والكهرباء بنسبة 17.7%، والنقل بنسبة 14.3%.

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