من غسل الصحون إلى قمة التكنولوجيا.. قصة صعود هوانغ ورحيله عن إنفيديا

خبرني - عاد جنسن هوانغ في سبتمبر/أيلول 2023 إلى مطعم "ديني" في وادي السيليكون، حيث جلس قبل 3 عقود مع شريكين لوضع فكرة شركة تصمم رقائق تجعل ألعاب الكمبيوتر أكثر واقعية، وكانت إنفيديا حينها دخلت نادي الشركات التريليونية، وأصبح المطعم مكانا للاحتفاء ببداية لم تكن تشبه حجم الشركة التي خرجت منها.

واستعاد هوانغ يومها عمله في شبابه غاسلا للصحون ومساعدا للنادل ونادلا في فرع آخر للسلسلة، وبعد 3 سنوات من تلك العودة الاحتفالية، أعلنت إنفيديا اليوم الخميس استقالته من قيادتها، وسط أزمة تتعلق بعلاقاته الشخصية وتحقيق في شبهات استهداف استخباراتي أجنبي.

وبين المشهدين تمتد قصة رجل بنى مع شريكيه شركة للرسوميات، ثم راهن على استخدام رقائقها في حل مسائل تتجاوز الألعاب، حتى أصبحت إحدى ركائز طفرة الذكاء الاصطناعي. وفي يوم إعلان رحيله، استقبل المستثمرون التحول بموجة بيع حادة لسهم الشركة.

طفل مهاجر ومهندس طموح

وُلد هوانغ في تايوان عام 1963، وقضى جزءا من طفولته في تايلند قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة. وذكرت أسوشيتد برس أن أسرته أرسلته مع شقيقه إلى أمريكا، وأنهما أقيما في معهد بولاية كنتاكي ظنه أقاربه مدرسة داخلية مرموقة، بينما كان مؤسسة إصلاحية.

وتؤكد جامعة ولاية أوريغون في سيرته أن تلك البداية كانت قاسية على الطفل المهاجر، لكنه واصل الدراسة، وتخرج فيها عام 1984 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ثم حصل على الماجستير من جامعة ستانفورد.

وعمل في شركتي "إيه إم دي" و"إل إس آي لوجيك" قبل تأسيس إنفيديا. وفي حديث محفوظ لدى ستانفورد عن البدايات، استعاد بلوغه الثلاثين من دون أن يكون درس إدارة الأعمال أو التسويق، ومحاولاته تعلم تأسيس شركة وجمع التمويل، حتى إنه لم يكمل كتابة خطة الأعمال.

وفي 5 أبريل/نيسان 1993، تأسست إنفيديا بمشاركة كريس مالاكوفسكي وكيرتس بريم، وكان الرهان الأول على تسريع الرسوميات ثلاثية الأبعاد في سوق الكمبيوتر والألعاب الآخذة في الاتساع.

شركة كادت تختفي

لم تخل مسيرة الشركة من عراقيل، ففي خطاب ألقاه بجامعة تايوان الوطنية عام 2023، روى هوانغ كيف دفعت أخطاء مبكرة في مشروع لتطوير رقائق لجهاز ألعاب تابع لشركة "سيغا" إنفيديا إلى الاقتراب من الإفلاس.

اضطرت الشركة إلى التخلي عن العقد مع تغير اتجاه الصناعة، وساعدتها قيادة سيغا على تفادي الانهيار. واستخلص هوانغ أن مواجهة الخطأ وطلب المساعدة بتواضع كانا مما أنقذ الشركة، وفق روايته التي نشرتها إنفيديا.

ثم بدأت المنتجات تمنح المشروع فرصة للبقاء والتوسع. ففي 1997 أطلقت "ريفا 128″، وبحلول يناير/كانون الثاني 1998 كانت قد شحنت مليون وحدة منه، بحسب سجلها التاريخي.

وفي يناير/كانون الثاني 1999 طرحت أسهمها للاكتتاب العام، ثم أطلقت في أغسطس/آب من العام نفسه "جيفورس 256″، الذي قدمته بوصفه أول وحدة لمعالجة الرسوميات.

رهان كودا الطويل

في 2006 كشفت إنفيديا عن معمارية "كودا"، التي فتحت قدرات المعالجة المتوازية في رقائقها أمام العلم والبحث، وأصبح ممكنا توظيفها لمعالجة حسابات كثيرة بالتوازي، بدلا من قصر استخدامها على الرسوميات.

لكن الرهان احتاج إلى سنوات قبل أن تظهر ثماره، وروى هوانغ أن إدخال "كودا" إلى معالجات الشركة كان استثمارا مكلفا، وأن مساهمين شككوا فيه وفضلوا التركيز على تحسين الربحية.

وفي 2012، قدمت شبكة "أليكس نت" دليلا عمليا على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الرقائق في التعلم العميق والتعرف على الصور. وتوضح الورقة البحثية الأصلية أن تدريب الشبكة استغرق بين 5 و6 أيام باستخدام وحدتين من طراز "جي تي إكس 580".

لم يكن هوانغ مؤلف البحث، لكن إنفيديا امتلكت العتاد والأدوات التي ساعدت الباحثين على تنفيذه. ومع اتساع تطبيقات التعلم العميق، وجدت الشركة سوقا أكبر من تلك التي بدأت بها.

وفي 2016، سلّم هوانغ بنفسه أول حاسوب "دي جي إكس-1" للذكاء الاصطناعي إلى أوبن إيه آي، وفق توثيق الشركة، قبل سنوات من إطلاق "شات جي بي تي" واتساع السباق على الحوسبة.



من الرقائق إلى مراكز البيانات

بالتوازي، وسعت إنفيديا أدواتها داخل مراكز البيانات. وفي أبريل/نيسان 2020 أتمت الاستحواذ على "ميلانوكس" بنحو 7 مليارات دولار، لتضيف تقنيات الشبكات عالية الأداء إلى قدراتها في المعالجة.

ولم تنجح كل محاولات التوسع؛ ففي فبراير/شباط 2022 أنهت مع سوفت بنك صفقة الاستحواذ على شركة تصميم الرقائق "آرم"، بسبب تحديات تنظيمية حالت دون إتمامها، وفق بيان الطرفين.

ثم جاء الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي التوليدي ليضاعف الطلب على البنية التي بنتها إنفيديا. ولم تعد المنافسة مقتصرة على بيع رقائق منفردة، بل شملت المعالجات والبرمجيات والشبكات والأنظمة التي تحتاجها مراكز البيانات.

وتوضح النتائج المالية حجم التحول: ارتفعت الإيرادات السنوية من 26.97 مليار دولار في السنة المالية 2023 إلى 215.9 مليار دولار في السنة المالية 2026، أي نحو 8 أضعاف خلال 3 سنوات مالية.

وفي أحدث نتائج منشورة، للربع الثاني من السنة المالية 2027 المنتهي في يوليو/تموز الماضي، بلغت الإيرادات نحو 96.2 مليار دولار، منها 89 مليار دولار لمراكز البيانات، مقابل صافي ربح يقارب 59.7 مليار دولار.

القمة وحدود القوة

انعكس هذا النمو على المؤشرات الأمريكية، ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أصبحت إنفيديا أول شركة تبلغ قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار، وارتبط صعودها بتحولها من مصمم متخصص في رقائق الرسوميات إلى ركيزة لصناعة الذكاء الاصطناعي.

وصار هوانغ، بستراته الجلدية السوداء، وجها معروفا خارج دوائر المهندسين، لكن اتساع نفوذ الشركة أدخلها أيضا في قلب التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت إفصاحاتها أن اشتراط تراخيص أمريكية لتصدير رقائق "إتش 20" إلى الصين في أبريل/نيسان 2025 تسبب في تحميلها أعباء بقيمة 4.5 مليارات دولار مرتبطة بالمخزون والتزامات الشراء، ضمن الربع الأول من سنتها المالية 2026.

ورغم هذا الصعود، ظل هوانغ يستحضر احتمال الفشل. ففي قمة اقتصادية بستانفورد عام 2024، تحدث عن أهمية القدرة على تحمل الانتكاسات، وربط بناء الشركات العظيمة بتجارب الألم والتعثر، وكانت هذه الفلسفة متسقة مع شركة نجت من أخطاء مبكرة، لكنها لم تمنع أزمة من نوع مختلف في قمتها.

أسبوع أنهى 33 عاما

أعلن مجلس إنفيديا الأحد الماضي فتح تحقيق مستقل بعد تقارير أفادت بأن هوانغ كان هدفا لجهود استخباراتية أجنبية، وقال المجلس حينها إنه لا يملك ما يدعوه للاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق.

وفي رسالة إلى الموظفين نشرتها الشركة في اليوم نفسه، أقر هوانغ بخيانة زوجته، واعتذر لأسرته والعاملين والمساهمين، وأكد تحمله المسؤولية واستعداده للتعاون مع التحقيق.

وحسب أسوشيتد برس، تناولت التقارير علاقته بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي يشتبه مسؤولون أمريكيون في عملها لصالح الاستخبارات الصينية، ثم علاقة أخرى مزعومة بمسؤولة في إنفيديا. ونفت الصين اتهامات التجسس.

واليوم، أعلنت الشركة استقالته من رئاستها ومنصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وبدء البحث عن خلف دائم من داخل الشركة وخارجها. ولم يتضمن بيان انتقال القيادة نتائج نهائية للتحقيق.

السهم يختبر ما بعد المؤسس

ووقت كتابة هذه السطور تراجع سهم إنفيديا بنسبة 4.34% إلى 166.19 دولارًا خلال تعاملات اليوم بعدما لامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 148.8 دولارًا، وظلت القيمة السوقية للشركة تدور حول 4 تريليونات دولار، في جلسة لا تزال جارية.

وتوضح هذه الحركة حجم الارتباط الذي صنعه المستثمرون بين إنفيديا ومؤسسها. ونقلت رويترز عن مستثمرين خشيتهم من أثر تغيير القيادة على الرؤية الاستراتيجية وتمويل توسع قطاع الذكاء الاصطناعي، مقابل تأكيد آخرين أن الطلب على معالجات الشركة لن يختفي بمجرد مغادرة هوانغ.