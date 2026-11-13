تعهد بمرافقة سفن للنشطاء إلى غزة.. إسرائيل تحظر دخول مرشح للرئاسة الفرنسية

خبرني - أعلنت إسرائيل الخميس أنها قررت حظر دخول مرشح اليسار للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون، بعدما تعهّد في حال انتخابه بأنه سيرسل سفنا فرنسية لمرافقة نشطاء يسعون لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية -في بيان- إن "إسرائيل ستردّ بحزم على من يسعون للإضرار بها، ولن تسمح للأفراد الذين يعملون ضد إسرائيل ويحرضون ضد مواطنيها بدخول البلاد".

وذكرت الوزارة أنها ستمنع أيضا دخول ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" الذي يتزعمه ميلانشون.

وقال بيان الخارجية الإسرائيلية إن القرار اتُّخذ "في ضوء الموقف المعادي لإسرائيل بشكل متطرف الذي يتبناه حزب فرنسا الأبية، والتصريحات الشنيعة التي أدلى بها قادته".

وعلق ميلانشون على منع إسرائيل دخوله "أراضيها" بأنه لم يطلب الدخول أصلا، مشددا على ضرورة رفض منطق القوة والاحتكام إلى القانون الدولي في العلاقات بين الدول.

وجاء إعلان الخارجية الإسرائيلية غداة تأكيد فرنسا -الأربعاء الماضي- أنها رفضت دخول رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان أراضيها، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها "سابقة دبلوماسية".

وسبق أن منعت فرنسا الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، على خلفية ترويجهما لإقامة مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وقال ميلانشون -وهو من أشد منتقدي إسرائيل- إنه "في حال انتخابه، فإن فرنسا ستتحرك بشكل مباشر لدعم الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف -في خطاب ألقاه السبت الماضي- أنه "إذا لزم الأمر فستقوم سفن فرنسية -على غرار سفن إيطاليا وإسبانيا- بمرافقة أساطيل المواطنين الذين يتحركون من أجل تأكيد حقوق الشعوب".

كما تعهد ميلانشون بأنه لن يطبع العلاقات مع إسرائيل -إذا انتُخب رئيسا لفرنسا- ما دامت ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتواصل التوغل في جنوب لبنان وضم هضبة الجولان.

وأكد أن احترام القانون الدولي سيكون أساس السياسة الخارجية الفرنسية، معربا عن أسفه مما وصفه بملاحقة الحكومة الإسرائيلية له.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007، وشددت إجراءاتها العقابية بحق الفلسطينيين منذ شنّها حرب الإبادة الجماعية على القطاع عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسعت سلسلة من الأساطيل البحرية المدنية إلى كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إلى القطاع في وقت سابق من هذا العام، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعترضتها في عرض البحر.

وقال نشطاء كانوا ضمن أحد تلك الأساطيل إن السلطات الإسرائيلية مارست بحقهم انتهاكات جسدية وجنسية أثناء احتجازهم قبل ترحيلهم، وهي اتهامات نفتها الحكومة الإسرائيلية.

وفي مايو/أيار الماضي، وصف ميلانشون استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قوارب "أسطول الصمود العالمي" بأنه "قرصنة يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأكد دعمه الكامل للناشطين على متن الأسطول الذين يقاومون ما وصفه بـ"الجيش الأكثر لاأخلاقية في العالم"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

وسبق أن منعت إسرائيل دخول عدد من المشرعين البريطانيين اليساريين من بينهم جيرمي كوربن، وذلك بعد أن فرضت لندن عقوبات على منتجات المستوطنات.