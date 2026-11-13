أهم من إيران.. ترمب يوجه نائبه لملاحقة (فساد الديمقراطيين)

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إنه يريد من نائبه جيه دي فانس أن يركّز كامل اهتمامه على أي جرائم أو فساد في المدن الأمريكية التي يديرها الحزب الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذا الجهد بأنه يمكن أن يوفر أموالا أكثر من تلك التي يمكن أن يوفرها التوصل لاتفاق مع إيران.

وكتب ترمب في تدوينة على موقعه (تروث سوشيال): "لسنا في حاجة لاتفاق مع إيران. هذه الأيام ولت منذ فترة طويلة، أموالهم لدينا. مئات المليارات من الدولارات، ومضيقهم لدينا".

وأضاف في تدوينة أخرى: "السيناتور تشاك شومر صرح برغبته في القضاء على الفساد في الولايات المتحدة. وأفترض أنه يشير إلى الولايات الديمقراطية مثل كاليفورنيا ومينيسوتا وإلينوي ومين ونيويورك".

فانس يشكك في جدوى الحرب

وجاءت تصريحاته بعد ساعات على تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأربعاء، أفاد بأن فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى. وأضاف تقرير الصحيفة أن ترمب أبلغ مساعديه ونظراءه بأنه منفتح على فكرة استئناف فانس المحادثات مع طهران، وأنه كلّف فانس بالتفاوض.

وشارك فانس في الآونة الأخيرة في التواصل مع إيران. ولعب دورا في محاولة حل الصراع مع إيران، ونأى بنفسه عن حرب ترمب على إيران، أمس الأربعاء، عقب الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون على يد الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وشكك فانس في جدوى هذه الحرب مقارنة بتكلفتها، وأنحى باللوم عليها في الخسائر الانتخابية التي تكبدها الجمهوريون. وقال فانس، الذي ينظر إليه على أنه أحد المرشحين البارزين للرئاسة في عام 2028، إن توصية سابقة بإنهاء الحرب كانت "نصيحة سديدة".

ويُنظر إلى حالة الغضب الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، باعتبارها عاملا رئيسيا في ابتعاد الناخبين عن الحزب الجمهوري.

حملة ضد الديمقراطيين

وقال ترمب إن "ميزانيتنا يمكن أن تعود سريعا للتوازن بتصحيح هذا النطاق الكبير من الأنشطة الإجرامية. الفساد ‌يجري في دم القيادة في الحزب الديمقراطي".

وأضاف ترمب أن الحزب الديمقراطي يفعل كل ما في وسعه للتهرب من الفساد الهائل في الولايات الزرقاء، فيردد مرارا وتكرارا أن إدارة ترمب فاسدة، قائلا إنهم "يستخدمون هذه العبارة بشراسة للتغطية على السرقة الهائلة وغير المسبوقة التي وقعت في الولايات الزرقاء".

واستهدف ترمب ‌مرارا وتكرارا المدن التي يديرها الديمقراطيون بسبب سياسات الهجرة والفساد المزعوم منذ توليه المنصب في ولايته الرئاسية الثانية ‌في ‌البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025.

لا أتقاضى راتبي

وأضاف ترمب أنه لا يتقاضى راتبه من منصبه رئيسا للولايات المتحدة، والذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات بما في ذلك خلال ولايته الأولى.

وأكد أنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي فعل ذلك، مشيرا إلى أن هذا ربما حماقة منه لأن وسائل الإعلام "الكاذبة" ترفض الكتابة عنه.