إسبانيا تواصل الانتصارات وتعود بـ 3 نقاط صعبة من براغ

خبرني - في ليلة لم تكن عادية في براغ، خرجت إسبانيا بفوز صعب على التشيك بهدفين دون رد، في مباراة حملت كل شيء: سيطرة إسبانية، ركلة جزاء مثيرة للجدل، هدف ملغي، فرصة تشيكية كادت تقلب الطاولة، وطرد قلب موازين اللقاء.

فوز جديد أكد أن بطل العالم لا يعرف سوى لغة الانتصار، حتى عندما تكون الطرق إليه غريبة، متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة (العلامة الكاملة)، فيما وضع التشيك في مأزق حقيقي، حيث يتذيل الترتيب من دون أي نقاط.

الشوط الأول.. سيطرة إسبانية

بدأ المنتخب الإسباني المباراة بضغط واضح، حيث فرض سيطرته على وسط الملعب، واستحوذ على الكرة، وحاول فرض إيقاعه المعتاد منذ اللحظات الأولى.

ورغم محاولات لا روخا المتكررة لاختراق الدفاع التشيكي المنظم، ظل التعادل السلبي مسيطراً لفترة طويلة، بعدما تدخل دفاع التشيك في أكثر من مناسبة وأنقذ مرماه من محاولات خطيرة، كان أبرزها محاولة فيران توريس، الذي كان من أنشط لاعبي المنتخب الإسباني.

وتغير كل شيء عندما سيطر لاعب التشيك أمبروس على كرة عالية بيده داخل منطقة الجزاء، في واحدة من أغبى ركلات الجزاء لهذا العام؛ فقد اصطدمت الكرة به قرب مرفقه، فاستغل تلك اللمسة لتخفيف حدة الكرة وإبعادها، حركة لم يلاحظها أحد على أرض الملعب، لكن تقنية الفيديو المساعد رصدتها.

وبعد مراجعة اللقطة على الشاشة، لم يتردد الحكم المونتينيغري نيكولا دابانوفيتش في احتساب ركلة الجزاء.. ففي الدقيقة 39، تقدم أليكس باينا لتنفيذ الركلة، وسددها بثقة كبيرة، ليعلن عن الهدف الأول لإسبانيا، ويشعل احتفالات لا روخا. وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد، في شوط أكد فيه المنتخب تفوقه التاريخي على التشيك في ملعبه.

الشوط الثاني.. محاولات تشيكية

انطلق الشوط الثاني بحماس أكبر، حيث ظن الجميع أن إسبانيا سجلت الهدف الثاني، بعدما اهتزت الشباك التشيكية من جديد، لكن فرحة الإسبان لم تكتمل، حيث ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل، ليبقى التقدم بهدف واحد فقط.

ولم يستسلم منتخب التشيك، فقد سنحت له فرصة خطيرة كادت أن تمنحه هدف التعادل، وتعيد المباراة إلى نقطة الصفر، فرصة أثبتت أن المنتخب التشيكي، رغم خروجه من المنافسة، لا يزال يملك الروح القتالية والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره.

لكن الضربة الأقوى للتشيك جاءت عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كرييتشي، مدافع منتخب التشيك، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

زاد الطرد من معاناة التشيك، ومنح إسبانيا أفضلية عددية ومعنوية في الدقائق الأخيرة. ومن جديد، كان الحارس أوناي سيمون حاضراً برقم مميز، بعدما حافظ على هدوئه في اللحظات الصعبة.

وجاءت اللحظة التي حسمت كل شيء في الوقت بدل الضائع، عندما سجل مارك بوبيل الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 90+6.

الهدف لم يكن مجرد هدف إضافي، بل كان الضربة القاضية التي أنهت مقاومة التشيك تماماً، وأكدت أن إسبانيا لا تترك شيئاً للصدفة حتى اللحظة الأخيرة.

واستغل بوبيل حالة الارتباك في دفاع التشيك بعد الطرد، وتقدم بثقة ليضع الكرة في الشباك، ويحول الفوز الصعب إلى فوز مريح، ويمنح لا روخا ثلاث نقاط ثمينة، ويواصل سلسلة الانتصارات الكاملة في دوري الأمم.

ويعكس ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول حجم الهيمنة الإسبانية، حيث تتصدر إسبانيا الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بعد أن حققت 5 انتصارات متتالية، وسجلت 13 هدفاً واستقبلت 5 أهداف.

وفي المقابل، يتذيل منتخب التشيك الترتيب في المركز الرابع دون أي نقطة، بعد أن خسر مبارياته الخمس جميعها، وسجل هدفين فقط واستقبل 11 هدفاً، ليقترب من الهبوط رسمياً إلى المستوى الثاني.