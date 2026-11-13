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آل زايد وآل أبو عساف نسايب

  • 13 نوفمبر 2026
  • 01:09
آل زايد وآل أبو عساف نسايب

خبرني  - توجّهت جاهة كريمة من آل زايد و أقربائهم وأنسبائهم وأصدقائهم، إلى مضارب آل أبو عساف، لطلب يد صاحبة الصون والعفاف كريمة السيد حسين أبو عساف، لنجل السيد خالد إبراهيم زايد العريس "حيدر"، وذلك بحضور جمع من أقربائهم وأنسبائهم وأصدقائهم، إلى جانب عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والوطنية.
وطلب عن آل زايد الدكتور موسى العوضات، حيث أكد في البداية على عمق العلاقات التي تربط بين العائلتين.
ورد عن آل أبو عساف بالموافقة والقبول الشيخ منصور أبو عساف حيث رحب بالجاهة الكريمة، معبّراً عن سعادته بهذه المصاهرة الكريمة، ومتمنياً للعروسين حياةً سعيدة ملؤها المحبة والمودة والهناء.
وسادت أجواء الجاهة مشاعر الفرح والاعتزاز، في مناسبة عكست عمق الروابط الاجتماعية والأخوية التي تجمع العائلتين، وسط تهاني ومباركات الأهل والأقارب والأنسباء والأصدقاء.
ألف مبارك للعروسين، وبارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما على خير، وجعل حياتهما عامرة بالمحبة والسعادة والهناء.

آل زايد وآل أبو عساف نسايب

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