إيطاليا تقلب الطاولة على ديوك زيدان في سان سيرو - فيديو

نجح منتخب إيطاليا في قلب تأخره أمام ضيفه الفرنسي إلى فوز بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الخميس على ملعب سان سيرو في ميلانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وبهذه النتيجة، انتزع الآزوري صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الديوك، بينما تأتي بلجيكا في المركز الثالث بـ9 نقاط، وتتذيل تركيا الترتيب بلا رصيد.

وبدأت المباراة بصورة مثالية للمنتخب الفرنسي، الذي تقدم مبكرًا في الدقيقة العاشرة عن طريق مايكل أوليسي، مستفيدًا من خطأ فادح ارتكبه جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى إيطاليا، في محاولة بناء اللعب من الخلف.

وفشل دوناروما في تنفيذ تمريرة دقيقة، لتصل الكرة إلى أوليسي، الذي استغل الموقف ببراعة، وتجاوز أليساندرو باستوني قبل أن يسدد في الشباك، مانحًا منتخب بلاده التقدم بهدف دون رد.

لكن المنتخب الإيطالي لم يستسلم، ونجح في العودة إلى المباراة خلال الشوط الأول، حيث أدرك فرانشيسكو بيو إسبوزيتو التعادل في الدقيقة 26، إثر تمريرة حاسمة من نيكولو كامبياجي، رغم السيطرة الفرنسية الكبيرة على النصف الأول من المباراة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض محاولاتهم بحثًا عن هدف التقدم، لكن المنتخب الفرنسي تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللعب، وأهدر عدة فرص، حيث تصدى دوناروما لتسديدات قوية، أبرزها من ريان شرقي وأدريان رابيو.

في المقابل، كادت إيطاليا تتقدم في النتيجة، عندما حصلت على ركلة جزاء، إلا أن سيباستيانو إسبوزيتو أهدرها خارج إطار المرمى في الدقيقة 60.

وجاء التعويض الإيطالي حينما نجح دافيدي فراتيسي في تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 63، بعد تمريرة من فيديريكو ديماركو، ليقلب النتيجة لمصلحة الآزوري وسط احتفالات جنونية في سان سيرو.

وهيمنت إيطاليا على اللعب بعد هدف التقدم، وواصلت هجماتها في اتجاه المرمى الفرنسي، لتحصل على ركلة جزاء ثانية، سجلها هذه المرة بيو إسبوزيتو في الدقيقة 75، محرزًا الهدف الثالث لأصحاب الأرض والثاني له في المباراة، ليعوض إهدار شقيقه سيباستيانو ضربة الجزاء الأولى.

وحاولت فرنسا العودة إلى المباراة بعد الهدف الإيطالي الثالث، إلا أنها فشلت في فرض سيطرتها أمام بسالة خط وسط ودفاع الآزوري، ليخرج أصحاب الأرض بانتصار مثير (3-1) على رجال المدرب زين الدين زيدان.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين قد انتهت بالتعادل (1-1)، بعدما تقدم أوليسي لفرنسا بهدف رائع من ركلة حرة، قبل أن يدرك أليساندرو باستوني التعادل لإيطاليا.

وبانتصاره اليوم، سيدخل المنتخب الإيطالي مباراة بلجيكا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، خارج أرضه، براحة أكبر، حيث سيكون بحاجة إلى التعادل فقط، من أجل التأهل لربع نهائي دوري أمم أوروبا.



