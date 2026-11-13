ليس هرمز .. ما هو أخطر ممر ملاحي في العالم؟

خبرني - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن تصاعد الهجمات ضد السفن في البحر الأسود أدى إلى تعطيل طرق التجارة، وهو ما يشكل اختبارا جديدا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضافت الصحيفة أن مضيق هرمز ليس أخطر ممر ملاحي هذا العام، إذ أسفرت سلسلة من الهجمات في البحر الأسود جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بالهجمات التي استهدفت السفن حتى الآن في الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن القوات الروسية استهدفت سفنا تجارية تحمل صادرات غذائية من أوكرانيا إلى البحر الأسود، وردت أوكرانيا بمهاجمة السفن الروسية على الجانب الآخر من البحر باستخدام طائرات مسيّرة.

ونتيجة لذلك، ابتعدت شركات الشحن إلى حد كبير عن المياه قبالة سواحل أوكرانيا وروسيا هربا من الهجمات. لكن هذه الضربات امتدت لتشمل مياه رومانيا وبلغاريا -العضوين في الناتو- خلال سلسلة الحوادث الأخيرة.

300 هجوم في البحر الأسود

وبحسب إحصاءات شركة "أمبري" للأمن البحري، فقد شهد البحر الأسود هذا العام أكثر من 300 هجوم، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 بحارا وفقدان أكثر من 20 آخرين، بحسب جمعية ملاك السفن الأتراك وتقارير "مارين ترافيك" والسلطات المحلية.

وقارنت "وول ستريت جورنال" هذا العدد الضخم بنحو 130 هجوما في مضيق هرمز ومنطقة الشرق الأوسط، أسفرت عن مقتل 25 بحارا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي، وفق المنظمة البحرية الدولية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر ما يقرب من نصف الهجمات على 12 سفينة قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا عن مقتل بحارة أو فقدانهم أو إصابتهم.

وقالت الصحيفة إن بعض القادة الأوروبيين ربطوا تلك الهجمات -التي وقعت على حدود أراضي دول الناتو- بروسيا، في حين نفت موسكو ضلوعها في هذه الهجمات.

وترى الصحيفة أن رومانيا وبلغاريا هما الأكثر عرضة بشكل خاص للهجمات الروسية، إذ تُعَد جيوشهما وقوات دفاعهما المدني من بين الأقل تطورا في أوروبا.

أهمية البحر الأسود

وقالت وول ستريت جورنال إن البحر الأسود يكتسب أهمية إستراتيجية كبيرة بكونه حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا. كما تحده ست دول هي بلغاريا وجورجيا ورومانيا وروسيا وتركيا وأوكرانيا، وهو ما يتيح له الوصول إلى طرق التجارة الدولية الحيوية.

وأوضحت الصحيفة أن البحر الأسود ظل طوال أشهر -بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- بؤرة للمعارك البحرية والهجمات على السفن التجارية، لكن الهجمات تراجعت تدريجيا، وانسحبت السفن الحربية الروسية إلى الموانئ.

وأضافت أنه بعد ضغط دولي، توقفت روسيا عن استهداف السفن التجارية التي تحمل الحبوب وغيرها من المواد الغذائية من أوكرانيا، إذ تعتمد دول في أفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط على المحاصيل الأوكرانية لإطعام شعوبها.

وبينت أن تصاعد الهجمات مؤخرا أدى إلى انخفاض حاد في النشاط التجاري في البحر الأسود، إذ انخفض عدد السفن عبر مضيق البوسفور بنسبة 41% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق منظمة "غلوبال فيشينغ ووتش"، وهي منظمة غير حكومية ترصد النشاط البحري.

وذكرت أن البحر الأسود كان ممرا بحريا نشطا، تشهد مياهه حركة السفن في مختلف الاتجاهات قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، وعلى الرغم من تغيير مسارات الملاحة البحرية بعد الحرب عام 2022، فإنها ظلت مستقرة نسبيا حتى تصاعد الهجمات خلال العام الجاري.

وقالت إن هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية -خلال الصيف الماضي- أجبرت روسيا على وقف معظم عمليات الشحن لأشهر عدة، لكن خلال الأسابيع الأخيرة باتت السفن المتجهة إلى أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا وجورجيا أو القادمة منها تلتزم بالبقاء بالقرب من السواحل، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من الهجمات الروسية.

تحرك أوروبي

وعززت رومانيا وبلغاريا وتركيا التعاون في مجال الأمن البحري بالبحر الأسود، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخصيص 50 مليون يورو لتسريع إنشاء "مركز الأمن البحري في البحر الأسود"، وهو مشروع أطلقته رومانيا وبلغاريا بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الأمن البحري ومواجهة التهديدات في المنطقة. كما قدمت تمويلا إضافيا بقيمة 10 ملايين يورو للسلطات الرومانية من أجل تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

وتأتي هذه التحركات الأوروبية في وقت شهدت فيه الأشهر الأخيرة تصاعدا في الهجمات بطائرات مسيّرة، استهدفت سفنا تجارية قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا في البحر الأسود.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الأزمات التي تقع على حدودها، مشيرة إلى أن "الأحداث المروعة التي شهدها البحر الأسود مؤخرا تشكل مثالا مهما على ذلك".

وقال الرئيس الروماني نيكوشور دان إن هناك التزاما أوروبيا قويا تجاه البحر الأسود، مضيفا أن المنطقة شهدت مؤخرا عددا كبيرا من الحوادث، موضحا أن أبرزها كان هجمات الطائرات المسيّرة، إلى جانب أعمال التخريب والهجمات السيبرانية وحملات التضليل.

وأكد الرئيس الروماني أهمية البحر الأسود لأمن الطاقة الأوروبي، معربا عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه، ومشددا على أن رومانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما تَعُده الأخيرة تدخلا في شؤونها.