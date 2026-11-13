من يتصدر قائمة الجمهوريين والديمقراطيين لخلافة ترمب؟

تصدّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وجيه دي فانس نائب الرئيس قائمة المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2028، في حين تصدر السيناتور الأمريكي جون أوسوف ووزير النقل السابق بيت بوتيجيغ قائمة المرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي، وفقا لأحدث استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس".

واستقطب المرشحون الأربعة اهتمام الناخبين الأمريكيين مع بدء تحركاتهم المبكرة لكسب التأييد، رغم أن أيا منهم لم يعلن رسميا ترشحه حتى الآن، كما أن الانتخابات التمهيدية للحزبين لاختيار مرشحيهما مقررة بعد أكثر من سنة، مما يترك المجال أمام ظهور مرشحين جدد وتغير مواقف الناخبين خلال الاستطلاعات.

سباق الجمهوريين

وأظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" أن 45% من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن روبيو سيكون مرشحا رئاسيا "ممتازا"، مقابل 43% رأوا أن فانس نائب الرئيس يستحق التقييم نفسه.

ويظل الرئيس دونالد ترمب حاضرا بقوة في النقاش بشأن مستقبل الحزب الجمهوري، في وقت يواجه فيه تراجعا في نسبة تأييده إلى مستوى يقترب من أدنى مستوياته خلال مسيرته السياسية. وينقسم الجمهوريون بشأن ما إذا كانوا يريدون مرشحا يقطع الصلة بترمب أم آخر يسير على خطاه.

ويتركز الاستياء من ترمب داخل الحزب الجمهوري على قراره شن حرب على إيران، لا سيما في أعقاب الهزيمة التي مني بها الجمهوريون أمام الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي هذا السياق، غاب روبيو بشكل لافت عن كثير من محادثات السلام مع إيران، التي لم تسفر حتى الآن عن نتائج، رغم توليه منصب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين.

وأظهر فانس بدوره مؤشرات على رغبته في النأي بنفسه عن الحرب، إذ قال علنا إن الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي تعود إلى الحرب مع إيران.

وكان ترمب قد سُئل عن المرشح الذي يفضله، روبيو أم فانس، وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إنه "ليس بالضرورة" أن يؤيد مرشحا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ولا يقتصر النقاش داخل الحزب الجمهوري على روبيو وفانس، إذ يجري تداول أسماء نحو 12 جمهوريا آخرين بوصفهم مرشحين محتملين لانتخابات 2028. ومن أبرزهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي اعتبره 32% من الجمهوريين خيارا "ممتازا"، في حين ينقسم مرشحون آخرون بين مؤيدين ومنتقدين، مثل دونالد جونيور نجل الرئيس الأمريكي، والسيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز.

المرشحون الديمقراطيون

وفي صفوف الديمقراطيين، حصل كل من وزير النقل السابق بيت بوتيجيغ والسيناتور عن ولاية جورجيا جون أوسوف على تقييم مرشح "ممتاز" من 29% من الناخبين الديمقراطيين.

وتصدر أوسوف عناوين الأخبار خلال الأشهر الأخيرة بسبب توجيهه انتقادات مباشرة على نحو غير معتاد إلى ترمب، واصفا إياه بالفاسد وغير المؤهل لتولي المنصب.

وفاز الأسبوع الماضي بولاية ثانية في مجلس الشيوخ عن جورجيا بفارق 18 نقطة مئوية، وهي الولاية التي فاز بها ترمب بفارق نقطتين في انتخابات عام 2024.

أما بوتيجيغ، الذي خاض السباق الرئاسي عام 2020، فهو أكثر شهرة على المستوى الوطني من أوسوف. ويُعد الاثنان من المعتدلين داخل الحزب الديمقراطي، وهو توجه يلقى استحسانا لدى بعض الناخبين الديمقراطيين.

ولا يقتصر التقييم المرتفع على أوسوف وبوتيجيغ، إذ أظهر الاستطلاع أن شخصيات ديمقراطية معتدلة أخرى معروفة، مثل كامالا هاريس نائبة الرئيس السابقة، التي خسرت أمام ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، حصل كل منهما على تقييم مرشح "ممتاز" من 23% من الديمقراطيين.

ويأتي ذلك في وقت يحقق فيه الديمقراطيون زخما بعد إلحاقهم هزيمة ساحقة بالجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، لكنهم ينقسمون بشأن مدى التشدد في مواجهة ترمب، بما في ذلك السعي إلى عزله.

وشمل استطلاع رويترز/إبسوس 1705 بالغين أمريكيين في أنحاء البلاد، بينهم نحو 500 ناخب مسجل من كل حزب، واكتمل يوم الاثنين الماضي، وبلغ هامش الخطأ فيه 5 نقاط مئوية لدى الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين.