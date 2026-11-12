دوري الأمم الأوروبية: بلجيكا تنعش حظوظها بعد فوزها على تركيا

خبرني - استعادت بلجيكا توازنها وأنعشت حظوظها في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة الأولى إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بفوزها الثمين على مضيفتها تركيا 2-1 الخميس في إزمير في الجولة الخامسة.

وقلب منتخب "الشياطين الحمر" تخلفه بهدف أردا غولر لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من ركلة حرة مباشرة بعيدة رائعة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (20)، إلى فوز بهدفين سجلهما كيفن دي بروين قائده المخضرم صانع العاب نابولي الإيطالي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من زميله السابق في مانشستر سيتي الإنكليزي جيريمي دوكو (37) ولاعب وسط أتالانتا الإيطالي شارل دي كيتلار اثر تمريرة من مدافع برايتون الإنكليزي ماكسيم دي كويبر (30).

وهو الفوز الثالث لبلجيكا مقابل خسارتين فرفعت رصيدها إلى 9 نقاط وارتقت الى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة خلف فرنسا المتصدرة والتي تحل ضيفة على إيطاليا الثالثة (سبع نقاط) لاحقا في سان سيرو بمدينة ميلانو.

ودخلت بلجيكا هذه المواجهة وهي مهددة بتلقي هزيمتين متتاليتين للمرة الأولى منذ آذار 2025. فبعدما فرطت في تقدم مبكر خلال خسارتها أمام فرنسا 1-4 في الجولة الرابعة، تلقت أيضا أول هزيمة خارج أرضها منذ ذلك التاريخ (5 انتصارات وتعادلان). ومع ذلك، نجح رجال المدرب الهولندي مارك فان بومل في استعادة التوازن والبقاء في دائرة المنافسة على أحد المركزين الأولين.

في المقابل، استهلت تركيا حقبتها الجديدة تحت قيادة مدربها سيرغن يالتشين بخسارة هي الخامسة تواليا في أول مشاركة لها في تاريخها في المستوى الأول وعادت إلى الثاني.

وكانت تركيا تمني النفس بقلب التوقعات وتحقيق أول فوز لها بقيادة يالتشين، خليفة الإيطالي فينتشنزو مونتيلا المقال من منصبه بعد 3 أعوام على رأس الجهاز الفني بسبب البداية الكارثية في المسابقة.

كما هي الخسارة السابعة لتركيا في مبارياتها الثماني الأخيرة.

وعجز الأتراك عن الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور حيث حققوا أربعة انتصارات متتالية على أرضهم قبل الخسارتين في دوري الأمم الأوروبية خلال هذه النسخة.

واستمرت عقدة الأتراك أمام بلجيكا وتعرضوا للخسارة أمامها للمرة الثالثة في المباريات السبع الأخيرة (فوز واحد وثلاثة تعادلات).

وكلل غولر عودته إلى تشكيلة الأتراك بعدما غاب عن المباراة الاخيرة بسبب الإيقاف، بهدف رائع مؤكدا تألقه اللافت مع فريقه ريال مدريد حيث ساهم في سبعة أهداف خلال مبارياته الست الأخيرة معه (3 أهداف و4 تمريرات حاسمة)، كما أن أهدافه الخمسة الأخيرة بقميص المنتخب بينها هدفه اليوم جاءت جميعها قبل نهاية الشوط الأول.

من جهته، أكد دي بروين مساهمته الهجومية مع منتخب بلده في مبارياته الأربع معه في المسابقة حيث هز الشباك للمرة الثالثة مع تمريرة حاسمة.

وتلتقي بلجيكا في الجولة السادسة الاخيرة مع ضيفتها إيطاليا الأحد المقبل، فيما تحلّ تركيا ضيفة على فرنسا في اليوم ذاته.