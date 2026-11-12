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ولي العهد يهنئ أبطال وبطلات الأردن بإنجازهم التاريخي في أولمبياد الشباب بداكار

  • 12 نوفمبر 2026
  • 23:47
ولي العهد يهنئ أبطال وبطلات الأردن بإنجازهم التاريخي في أولمبياد الشباب بداكار

خبرني - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أبطال وبطلات الأردن بالإنجاز التاريخي الذي حققته البعثة الأردنية في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة في العاصمة السنغالية داكار.

ونشر سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، صورة لأبطال وبطلات الأردن المتوجين بالميداليات، وعلق عليها قائلاً: مبارك للوطن ولأبطالنا النشامى هذا الإنجاز.

وكانت البعثة الأردنية قد اختتمت مشاركتها في الدورة بحصد أربع ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات وفضية واحدة، في أكبر حصيلة من الميداليات يحققها الأردن في نسخة أولمبية واحدة، سواء على مستوى الكبار أو الشباب.

وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث عن طريق لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، عبدالله الزواهرة وأحمد الدهامشة، اللذين توّجا بذهبيتي المنافسات الفردية، قبل أن يضيفا الذهبية الثالثة في منافسات الفرق المختلطة، بمشاركة زميلتيهما زينب بصيلة وليان الرواشدة، فيما أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للجودو، هدى الوشاح، الميدالية الفضية.

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