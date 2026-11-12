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  • العثور على فتى مصاب بالتوحد حيا بعد 6 أيام من فقدانه في غابات أستراليا

العثور على فتى مصاب بالتوحد حيا بعد 6 أيام من فقدانه في غابات أستراليا

  • 12 نوفمبر 2026
  • 23:45
العثور على فتى مصاب بالتوحد حيا بعد 6 أيام من فقدانه في غابات أستراليا

خبرني - عثرت السلطات اليوم الخميس على فتى، 17 عاما، مصاب بالتوحد، حيا بعد أن ظل تائها لمدة ستة أيام في مناطق غابات بشرق أستراليا.

وقالت الشرطة إن الفتى، الذي لم تكشف عن هويته سوى باسمه الأول ويليام، كان قد بدأ رحلة تخييم مع صديق له في سن المراهقة، عندما اختفى يوم الجمعة الماضي بالقرب من والالا، وهي بلدة سابقة لتعدين الذهب تقع على بعد 185 كيلومترا (115 ميلا) شرق ملبورن.

وعثر طاقم مروحية تابعة للشرطة عليه مستلقيا في مجرى جدول جاف، وسط منطقة برية، وتمت إعادته لوالدته لاحقا. وقال بيان الشرطة إن ويليام كان في حالة معنوية جيدة، وبصحة جيدة إلى حد كبير.

وقالت والدته إليزابيث للصحفيين: "أنا في غاية السعادة لأنه لا يزال على قيد الحياة". وقررت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عدم الكشف عن اسم العائلة تجنباً لتحديد هوية ابنها.

وأضافت مازحة: "لن يغادر المنزل مرة أخرى أبداً. سيظل معاقباً مدى الحياة، ولن يذهب إلى أي مكان مرة أخرى".

وقالت الشرطة إن ويليام نُقل لاحقا إلى المستشفى لمراقبة حالته الصحية.

وكانت إليزابيث قد أوصلت ابنها وصديقه يوم الجمعة الماضي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في التخييم. وقالت الشرطة إن ويليام ابتعد مسافة قصيرة عن موقع التخييم متوجها إلى المكان الذي أنزلتهما فيه والدته، لإحضار المزيد من معدات التخييم، لكنه لم يعد إلى صديقه.

وشاركت فرق خدمات الطوارئ ومتطوعون في عمليات البحث الموسعة التي نفذتها الشرطة للعثور عليه.

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