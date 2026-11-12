أسرار جديدة عن ألزهايمر.. اختراق جيني جديد يوسع فهم العلماء لأسباب المرض

خبرني - في اكتشاف قد يغير فهم العلماء للأسباب البيولوجية لمرض ألزهايمر، كشفت دراسة جينية دولية هي الأكبر من نوعها حتى الآن عن 127 منطقة في الحمض النووي البشري ترتبط بخطر الإصابة بالمرض، من بينها 48 منطقة لم تكن معروفة سابقاً.

وتقدم النتائج، المنشورة في دورية "Nature"، خريطة أكثر تفصيلاً للعوامل الوراثية المرتبطة بألزهايمر، كما تسلط الضوء على دور الخلايا المناعية في الدماغ وأنواع محددة من الخلايا العصبية، ما قد يساعد الباحثين على تحديد أهداف جديدة لتطوير علاجات مستقبلية.

ويُعد ألزهايمر السبب الأكثر شيوعاً للخرف عالمياً، وسط توقعات بارتفاع عدد المصابين بالخرف إلى أكثر من 150 مليون شخص بحلول عام 2050، ما يجعل فهم العوامل الوراثية والبيولوجية للمرض أولوية بحثية متزايدة.



تحليل جيني يشمل 2.8 مليون شخص

قاد الدراسة فريق من جامعة فريي في أمستردام (Vrije Universiteit Amsterdam)، بالتعاون مع باحثين دوليين، وحلل بيانات جينية لنحو 2.8 مليون شخص من خلفيات جينية متنوعة، بينهم 183 ألفاً و620 مصاباً بألزهايمر.

وأتاح حجم البيانات للباحثين اكتشاف ارتباطات جينية لم يكن من السهل رصدها في الدراسات الأصغر، إذ حددوا 127 منطقة جينية مرتبطة بخطر الإصابة، بينها 48 منطقة جديدة.

وقالت دانييل بوستهوما، قائدة البحث، إن أهمية النتائج تكمن في قدرتها على ربط عوامل الخطر الجينية بعمليات بيولوجية أكثر تحديداً، والكشف عن أدلة تتجاوز الدور المعروف للجهاز المناعي في تطور المرض.

الخلايا المناعية

عززت الدراسة الأدلة على دور الخلايا الدبقية الصغيرة (Microglia)، وهي خلايا مناعية موجودة داخل الدماغ، تعمل على التخلص من المواد الضارة وبقايا الخلايا التالفة، وتسهم في الحفاظ على البيئة العصبية.

ويرى الباحثون أن تحديد الروابط بين العوامل الوراثية والوظائف التي تؤديها هذه الخلايا قد يساعد على فهم كيفية مشاركتها في العمليات المرتبطة بمرض ألزهايمر.

لكن الاكتشاف الأبرز لم يقتصر على الخلايا المناعية، إذ حدد الباحثون للمرة الأولى عدة أنواع محددة من الخلايا العصبية التي ظهرت فيها إشارات جينية مرتبطة بالمرض بمعدلات أعلى من المتوقع.

وتشير هذه النتائج إلى أن بعض أنواع العصبونات، المسؤولة عن استقبال المعلومات ونقل الإشارات داخل الدماغ، قد تؤدي دوراً مهماً في العمليات البيولوجية المرتبطة بألزهايمر، وهو ما يوسع نطاق البحث عن آليات المرض خارج إطار الجهاز المناعي.

تعاون دولي يوسع خريطة المرض

اعتمدت الدراسة على تجميع بيانات من 30 مجموعة بحثية دولية، ضمن تعاون قاده الاتحاد الدولي لجينوميات الطب النفسي، بمشاركة مؤسسات أكاديمية وبنوك حيوية وجهات بحثية وصناعية.

وكانت دراسة "PROTECT" التي تقودها جامعة إكستر البريطانية من بين المجموعات المساهمة في هذا البحث. وقالت آن كوربيت، أستاذة أبحاث الخرف بجامعة إكستر، إن مشاركة الدراسة أتاحت دمج البيانات الجينية للمشاركين، التي جُمعت من خلال عينات لعاب منزلية بسيطة، مع بيانات من مجموعات بحثية حول العالم، بما يساعد على فهم أفضل للعوامل المؤثرة في خطر الإصابة بالخرف.

هل تقود الاكتشافات إلى علاج جديد؟

رغم أهمية هذه النتائج، فإن اكتشاف مناطق جينية مرتبطة بألزهايمر لا يعني بالضرورة أن كل منطقة منها تسبب المرض بصورة مباشرة، أو أن استهدافها سيؤدي تلقائياً إلى تطوير علاج فعال.

وتتمثل الخطوة التالية في تحديد الجينات المسؤولة عن هذه الارتباطات، وفهم كيفية تأثيرها في الخلايا المناعية والعصبية، وما إذا كان التدخل في العمليات البيولوجية المرتبطة بها آمناً وفعالاً.

مع ذلك، توفر الخريطة الجينية الجديدة للعلماء نقاط انطلاق أكثر دقة لفهم تطور ألزهايمر، وقد تساعد مستقبلاً في تحديد أهداف علاجية جديدة، وربما تطوير أساليب أكثر تخصيصاً للوقاية والعلاج.