اتحاد السلة يحدد مواعيد مسابقات موسم 2026-2027

خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، الخميس، حزمة من القرارات والترتيبات التنظيمية الخاصة بموسم 2026-2027، تضمنت تحديد مواعيد انطلاق مسابقات دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز، وتعديل تعليمات المشاركة، إلى جانب اعتماد آليات جديدة للصعود والهبوط، في إطار توجهه لإعادة تنظيم منظومة المسابقات وتوسيع قاعدة اللعبة وتعزيز استقرار الأندية.

وقرر الاتحاد إعادة فتح باب المشاركة في دوري الدرجة الأولى أمام الأندية الراغبة، دون اشتراط وجود فئتين عمريتين، على أن تقدم طلبات إبداء الرغبة بالمشاركة في موعد أقصاه الساعة الثالثة من مساء الأربعاء المقبل، تمهيداً لانطلاق المنافسات منتصف كانون الأول المقبل، مع عدم النظر في الطلبات الواردة بعد الموعد المحدد، فيما سيعيد الاتحاد دراسة قيمة الدعم المالي المخصص للأندية وبحث إمكانية زيادته وفقا للإمكانات المتاحة.

كما حدد الاتحاد شهر آذار 2027 موعداً لانطلاق الدوري الممتاز، حرصاً على المحافظة على تصنيف الأندية وتجنب تحميلها أعباء مالية إضافية خلال فترة التوقف المرتبطة بالنافذة السادسة من تصفيات كأس العالم، داعيا الأندية إلى تأكيد مشاركتها قبل السبت 12 كانون الأول المقبل.

وبحسب القرارات، يترتب على عدم تأكيد المشاركة في الدوري الممتاز هبوط النادي إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم التالي، دون فرض العقوبة المالية المنصوص عليها في لائحة الانضباط والسلوك، استثناء لهذه الحالة ومراعاة للظروف التنظيمية للموسم الحالي.

كما تقرر صعود ثلاثة أندية على الأقل من دوري الدرجة الأولى إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، على أن يحدد العدد النهائي للأندية الصاعدة وآلية الصعود وفقاً لعدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، فيما يهبط الفريقان الحاصلان على المركزين الأخيرين في ترتيب الدوري الممتاز إلى الدرجة الأولى، على أن يبلغ الاتحاد الأندية بالتفاصيل والآلية المعتمدة قبل استكمال إجراءات المنافسة.

وأكد الاتحاد، أنه سيعمل خلال العام المقبل على إصدار تعليمات ومعايير واضحة وملزمة لجميع الأندية، تنظم مشاركتها في نشاط كرة السلة وتحدد متطلبات الاستمرارية والبقاء في الدرجات المختلفة، بما يعزز الاستقرار المؤسسي والفني ويوسع قاعدة اللعبة، مشددا على أهمية التزام الأندية بالمسؤوليات المترتبة عليها، بما يسهم في تطوير كرة السلة الأردنية والمحافظة على استمراريتها.