«تسلا» تفسح الطريق لـ«سايبر كاب».. وتبدأ العد التنازلي لـ«سايبر تراك»

خبرني - بعد سنوات من الضجيج الذي صاحب إطلاق «سايبر تراك»، تستعد «تسلا» لتقليص إنتاج شاحنتها الكهربائية ذات التصميم غير التقليدي، في خطوة تعكس تحولاً أكبر داخل الشركة، حيث أن الرهان لم يعد على بيع مزيد من السيارات للسائقين فقط، إنما على مستقبل قد تختفي فيه الحاجة إلى السائق نفسه.

وأعلن إيلون ماسك أن «تسلا» ستبدأ خفض إنتاج «سايبر تراك» في مصنعها العملاق بتكساس قرب منتصف العام المقبل، لإفساح المجال أمام زيادة إنتاج «سايبر كاب»، السيارة المصممة خصيصاً للعمل بصورة ذاتية بالكامل ضمن خدمة سيارات الأجرة الروبوتية التابعة للشركة.

ويأتي القرار في وقت لم تحقق فيه «سايبر تراك» الزخم الذي كانت تأمله «تسلا».

ووفق بيانات «كوكس أوتوموتيف»، تراجعت مبيعات الشاحنة بنسبة 28% خلال 2026.

وباعت الشركة 11,586 شاحنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ16,097 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت «سايبر تراك»، التي وصلت إلى السوق للمرة الأولى ضمن طرازات عام 2024، واحدة من أكثر سيارات «تسلا» إثارة للجدل، ليس فقط بسبب تصميمها الحاد وغير المألوف، وإنما لأنها تحولت سريعاً إلى اختبار لقدرة الشركة على تحويل الضجة إلى مبيعات مستدامة.

لكن تراجعها يأتي أيضاً ضمن سوق أمريكية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للسيارات الكهربائية.

فقد باع المصنعون نحو 725,888 سيارة كهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق بيانات «كوكس أوتوموتيف»، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بأكثر من مليون سيارة خلال الفترة نفسها من 2025.

وجاء ذلك في أعقاب إلغاء الائتمان الضريبي الأمريكي البالغ 7,500 دولار المخصص لشراء السيارات الكهربائية.

سيارة بلا سائق

في المقابل، تتجه أنظار ماسك إلى مشروع «سايبر كاب».

وصممت السيارة لتعمل كمركبة ذاتية القيادة بالكامل يمكن استدعاؤها عند الحاجة عبر تطبيق، بطريقة تشبه تجربة طلب سيارة عبر «أوبر» أو «ليفت»، ولكن مع فارق أساسي: لن يكون هناك سائق خلف المقود.

ويخطط ماسك لتوسيع خدمة سيارات الأجرة الروبوتية التابعة لـ«تسلا» إلى نحو اثنتي عشرة ولاية أمريكية، فيما تصف الشركة «سايبر كاب» بأنها مركبة مصممة منذ البداية للعمل بصورة ذاتية بالكامل.

وكشفت وثائق قدمتها «تسلا» إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية في مايو بعض التفاصيل التقنية للسيارة.

إذ يصل وزن «سايبر كاب» إلى 3,113 رطلاً، وتعتمد على بطارية ليثيوم أيون بسعة 48 كيلوواط ساعة، فيما أشارت الوثائق إلى مدى يبلغ نحو 418 ميلاً.

كما تتمتع السيارة بنظام دفع رباعي وقوة تصل إلى 219 حصاناً.

تضغط على «ابدأ الرحلة».. وتنطلق السيارة

وتكشف تفاصيل الخدمة عن نوع مختلف من العلاقة بين الإنسان والسيارة.

فعند طلب «سايبر كاب»، سيتوجه الراكب إلى نقطة الالتقاء المحددة، ويتلقى إشعاراً عبر التطبيق بوصول السيارة.

وبعد الدخول، سيضغط ببساطة على زر «ابدأ الرحلة».

وتقول «تسلا» إن الركاب سيتمكنون من تخصيص بعض تفاصيل الرحلة، مثل درجة الحرارة ووضعية المقاعد والمحتوى الترفيهي، فيما تنتقل بعض إعدادات الحساب تلقائياً بالنسبة إلى مالكي سيارات «تسلا».

لكن الشركة لا تدخل سوقاً فارغة، فخدمات المركبات الذاتية التابعة لشركات مثل «وايمو» و«زوكس» وفرت بالفعل تجربة مشابهة في بعض الأسواق الأمريكية، ما يعني أن «تسلا» ستدخل سباقاً بدأ منافسون آخرون في اختبار نماذجه تجارياً.

وحتى «سايبر تراك» قد تعود بلا سائق

المفارقة أن تقليص إنتاج «سايبر تراك» لا يعني بالضرورة نهاية الفكرة بالكامل.

فماسك سبق أن أشار إلى إمكانية تحويل خط الشاحنة مستقبلاً نحو مركبات ذاتية القيادة بالكامل، خصوصاً في عمليات نقل البضائع لمسافات قصيرة داخل المدن.

ويرى أن مركبة ذاتية بحجم «سايبر تراك» قد تجد مكاناً في سوق التوصيل التجاري، حيث تتحرك كميات كبيرة من البضائع يومياً لمسافات لا تتجاوز بضع مئات من الأميال.

وبذلك، ربما تتحول الشاحنة التي صُممت أساساً لجذب مشتري السيارات الشخصية إلى أداة تجارية بلا سائق.