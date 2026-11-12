صندوق النقد يحذر الفيدرالي من خفض الفائدة.. معركة التضخم لم تُحسم

خبرني - قال صندوق النقد الدولي الخميس إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على تشديد السياسة النقدية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، وإنه يدعم تركيز المجلس على استقرار الأسعار.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن التضخم في الولايات المتحدة لا ينجم عن نمو الأجور، وإنما عن ارتفاع أسعار الطاقة وازدهار الاستثمار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت التطورات الأخيرة وتقلبات أسعار الأسهم في قطاع الذكاء الاصطناعي ستخفف من الضغوط التضخمية.

وقالت كوزاك "نرى أن اتباع سياسة نقدية تقييدية سيكون ضروريا في المستقبل لدعم خفض التضخم وإعادته تدريجيا إلى المستوى المستهدف... ونحن ندعم تماما تركيز الاحتياطي الاتحادي على استقرار الأسعار واستعداده للتحرك حسب الحاجة لخفض التضخم".

وسجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً في أسعار المستهلكين خلال أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من المتوقع، مما يعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ووفقا لما ذكره مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الثلاثاء، صعد مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.6% في سبتمبر/أيلول. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لـ"رويترز" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% خلال الشهر.