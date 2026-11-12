الفول السوداني أم الفشار.. أيهما أفضل للحفاظ على استقرار سكر الدم؟

خبرني - عندما تشعر بالجوع بين الوجبات، قد يكون الفول السوداني أو الفشار خياراً مغرياً لمن يبحث عن وجبة خفيفة مالحة ومقرمشة. لكن إذا كنت مصاباً بالسكري أو تحاول الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، فقد لا يكون الخياران متساويين من الناحية الغذائية.

ورغم أن كليهما يمكن أن يندرج ضمن نظام غذائي صحي، فإن الفول السوداني قد يمتلك أفضلية في هذا الجانب، بفضل محتواه الأعلى من البروتين والدهون الصحية، وانخفاض كمية الكربوهيدرات مقارنة بالفشار، وفقاً لما نقله موقع "Health".



لماذا يتفوق الفول السوداني في ضبط السكر؟

يُعدّ الفول السوداني خياراً ملائماً لمن يسعون إلى الحد من تقلبات سكر الدم، لأنه يحتوي على كميات قليلة من الكربوهيدرات، وهي المغذيات الأكثر تأثيراً في مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام.

ويبلغ المؤشر الغلايسيمي للفول السوداني نحو 15، مقابل 55 للفشار. ويقيس هذا المؤشر سرعة ارتفاع سكر الدم بعد تناول طعام معين، على مقياس من صفر إلى 100؛ إذ تُصنّف الأطعمة التي يقل مؤشرها عن 55 ضمن الفئة المنخفضة، بينما تُعدّ الأطعمة التي يتجاوز مؤشرها 70 مرتفعة.

أما الحمل الغلايسيمي، فيأخذ في الاعتبار كمية الكربوهيدرات في الحصة الغذائية إلى جانب تأثيرها في سكر الدم، ما يساعد على تقديم صورة أكثر واقعية عن الاستجابة المتوقعة بعد تناول الطعام. وتشير الأرقام إلى أن الحمل الغلايسيمي للفول السوداني يبلغ 2.5، وهو مستوى منخفض، بينما يصل إلى 40.7 للفشار وفق البيانات الواردة في المقارنة.

ولا تقتصر أفضلية الفول السوداني على انخفاض الكربوهيدرات؛ فهو غني بالبروتين والدهون غير المشبعة، وهما عنصران يساعدان على إبطاء عملية الهضم، وقد يسهمان في جعل ارتفاع سكر الدم أكثر تدرجاً. كما يعزز البروتين والدهون الشعور بالشبع، ما قد يساعد على الحد من الإفراط في تناول الطعام.

الفشار.. ألياف أكثر وسعرات أقل

رغم تفوق الفول السوداني في محتوى البروتين وانخفاض الكربوهيدرات، فإن الفشار يمتلك مزايا غذائية مهمة، أبرزها احتواؤه على الألياف، التي تلعب دوراً في إبطاء الهضم وامتصاص الغلوكوز، بما يساعد على تحسين التحكم في مستويات السكر.

ويمكن أن يكون الفشار وجبة خفيفة مناسبة ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري، خصوصاً عند تحضيره دون إضافة كميات كبيرة من الزبدة أو الزيت أو السكر. لكن المشكلة تكمن في محتواه من الكربوهيدرات؛ إذ توفر الأونصة الواحدة نحو 22.1 غرام، ما يجعل التحكم في حجم الحصة أمراً ضرورياً لتجنب تناول كمية كبيرة قد تؤثر في مستويات الجلوكوز.

أيهما تختار للحفاظ على سكر الدم؟

إذا كان الهدف الأساسي هو الحد من ارتفاع سكر الدم بعد تناول الوجبات، فقد يكون الفول السوداني الخيار الأفضل بين الاثنين، بفضل انخفاض الكربوهيدرات وارتفاع محتواه من البروتين والدهون الصحية.

لكن ذلك لا يعني ضرورة استبعاد الفشار؛ إذ يمكن تناوله باعتدال باعتباره مصدراً للألياف ومنخفض السعرات، مع مراعاة طريقة تحضيره وحجم الحصة.

وفي الحالتين، تظل الكمية عاملاً حاسماً؛ فالإفراط في تناول الفول السوداني قد يرفع إجمالي السعرات الحرارية، بينما قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الفشار إلى استهلاك كربوهيدرات أكثر مما هو مخطط له. كما تختلف استجابة سكر الدم من شخص إلى آخر، لذلك يُعدّ قياس مستوى الغلوكوز بعد تناول الطعام وسيلة عملية لمعرفة مدى ملاءمة كل خيار.