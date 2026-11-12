زعيم الديمقراطيين بالنواب الأميركي يريد تغييرا جذريا بالشرق الأوسط

خبرني - دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، اليوم الخميس، إلى "تغيير جذري" في الشرق الأوسط، وأعاد تأكيد دعمه لحل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

وقد تؤدي الانتصارات الساحقة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأسبوع الماضي إلى الحد من الدعم الأميركي لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة المقربة، مما يسلط الضوء على توجهات قادة الحزب وهم يستعدون لتولي السيطرة على مجلسي الكونغرس في الثالث من يناير (كانون الثاني).

ومن المتوقع أن يصبح جيفريز رئيس مجلس النواب المقبل.

وقال في مؤتمر صحافي أسبوعي "الوضع الراهن غير مقبول، نحن بحاجة إلى تغيير جذري. ويتمثل ذلك في ضمان وجود إسرائيل آمنة ومستقرة، تعيش جنباً إلى جنب دولة يهودية وديمقراطية مع دولة فلسطينية مستقلة توفر الكرامة وحق تقرير المصير للفلسطينيين".

وسيتولى القادة الديمقراطيون العام المقبل زمام المبادرة في صياغة مشروعات القوانين وتحديد التشريعات التي ستطرح للتصويت، لكن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يحتفظ بسلطة النقض (الفيتو) ضد أي إجراءات يقرها الكونغرس.

ويتطلب تجاوز حق النقض الحصول على أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

وعارض العديد من الديمقراطيين في حملاتهم الانتخابية قبل الفوز تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومن المتوقع أن يخضع الكونغرس هاتين القضيتين لمزيد من التدقيق العام المقبل.

ودأبت واشنطن على تأييد طريق التفاوض للوصول إلى حل الدولتين، لكن إدارة ترامب ركزت على خطتها الخاصة بقطاع غزة وتسوية أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

وأثرت الخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وتأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لترامب وغيره من الجمهوريين سلباً على الدعم الذي تحظى به إسرائيل منذ عقود من كلا الحزبين.

ودعا جيفريز إلى "تغيير جذري" في الضفة الغربية وغزة، وفي مذكرة التفاهم مع إسرائيل التي تنص على تقديم 3.8 مليار دولار مساعدات عسكرية أميركية لها كل عام. وتنتهي صلاحية مذكرة التفاهم في سبتمبر (أيلول) 2028.

