سر هندسي.. كيف تتوزع بصيلات الشعر بنظام دقيق منذ مرحلة الجنين؟

خبرني - كيف يعرف الشعر المكان الذي ينبغي أن ينموَ فيه؟ ولماذا تتخذ بصيلاته أنماطاً منتظمة تختلف من حيوان إلى آخر؟ أسئلة ظلت تشغل العلماء لعقود، قبل أن تكشف دراسة جديدة عن آلية بيولوجية بسيطة قد تفسر هذا التنظيم الدقيق داخل الجلد.

ووفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة جنيف السويسرية، ونُشرت في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" (PNAS) عام 2026، فإن أنماط توزيع بصيلات الشعر قد تنشأ نتيجة تفاعلات محلية بين الخلايا وإشارات كيميائية، وليس بالضرورة وفق مخطط معقد يحدد موقع كل بصيلة بصورة مسبقة، بحسب ما نشر موقع "ساينس ديلي".

وركز الباحثون على ظاهرة تُعرف باسم "الانجذاب الكيميائي"، وهي حركة الخلايا استجابة لاختلاف تركيز المواد الكيميائية المحيطة بها. وطور الفريق نموذجاً رياضياً يحاكي حركة الخلايا داخل الجلد الجنيني وتفاعلها مع الإشارات الصادرة من الطبقة الخارجية للجلد.

وأظهرت المحاكاة قدرة هذه الآلية على تفسير كيفية تشكل أنماط بصيلات الشعر لدى نوعين من الثدييات، هما الفأر المنزلي والفأر الشوكي، رغم الاختلاف الواضح في ترتيب الشعر لدى كل منهما.

وتشير النتائج إلى أن تنوع أنماط الشعر في الطبيعة ربما ينشأ من آلية تنظيمية مشتركة، تتغير تفاصيلها تبعاً لطبيعة الخلايا والإشارات الكيميائية ومعدل نمو الجلد.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يضيف فهماً جديداً لكيفية تشكل البنى الحيوية المعقدة خلال التطور الجنيني، وقد يساعد مستقبلاً في دراسة آليات تكوّن الأنسجة والأعضاء.